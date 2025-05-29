"Я - молодець, красень!": Потап у Латвії похвалився бігом і відтисканнями

Продюсер і репер Олексій Потапенко (він же Потап) з тих, хто вміє вірити в себе і не здаватися в будь-якій галузі.

Однак цього разу Потап похизувався не творчими, а спортивними успіхами.

"Я високий, я важкий, сьогодні не мій день", — ці відмовки не працюють, коли ти справді включений у процес. Починати завжди важко, іншим ще важче. Як мотивувати себе? Нові цілі, прагнення, думки… Немає чарівної пігулки…", - зазначив Олексій.

Нині Олексій перебуває у Латвії

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Схоже, продюсер вирішив вдати з себе фітоняшку. Цікаво, на який час вистачить його мотивації?

"Оземпік? За все доводиться платити своїм здоров’ям… Краще повільно, впевнено, потрошку, але щодня! Похваліть себе, але почніть. Я починаю вже вчетверте з самого початку — і мені все пробачено. Я — молодець. Я — біжу, лечу, пливу! Красень! Хваліть себе, навіть коли інші критикують. Ви вже попереду, ви вже біжите — і це змагання лише з собою. І кожного разу, виходячи на старт, ви вже перемогли! Мотивація самому собі на завтра", - порадив Потапенко.

Окрім бігу Олексій ще й зробив відтискання

Останні кілька років ряди спортсменів поповнила і дружина Потапа, співачка Настя Каменських. Окрім того, що Каменських вранці заряджається бігом, вона впровадила в Instagram кулінарну рубрику, де ділиться рецептами корисних і смачних страв, швидких в приготуванні.