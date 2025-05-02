"Одне одного терпіти не могли": Каменських зі сцени прокоментувала чутки про розлучення з Потапом

Марія Мельник - 2 травня, 11:15

Співачка Настя Каменських вкотре спростувала чутки про розлучення з репером і шоуменом Потапом.

Зірка заявила про міцне кохання до чоловіка на одному з виступів, прямо зі сцени.

Відео опублікували 1-го травня на фан-сторінці Каменських і Потапа в TikTok.

"Нехай люди говорять. Нас коли одружували, ми одне одного терпіти не могли. Коли розводять, ми як ніколи – у нас усе добре. Тому нехай усі щось говорять. Головне – пам'ятати: любов подолає абсолютно все", – запевнила артистка.


Каменських зі сцени про кохання до Потапа
Настя запевнила, що у них з чоловіком все добре
Скрін з відео
@potapinastya_fanlove «У нас все добре» 🥺❤️‍🩹 #потап #потапинастя ♬ оригінальний звук - potapinastya_fanlove

Нагадаємо, це вже не перше "зізнання у коханні" чоловікові зі сцени з боку Насті. У 2023-му на концерті в Києві співачка запевняла, що не розлучається з Потапом (і таки не збрехала).

Як відомо, Потап та Каменських, які аж до дня свого весілля тримали інтригу, 23-го травня 2019-го року офіційно стали чоловіком і дружиною.

Однак вже за пів року після одруження навколо голуб'ят було чимало чуток про розлучення. Їх неодноразово виправдовув і сам Потап.

Читайте також:

Каменських у шоколадних лосинах і топі з голими плечима вабливо покрутилася перед камерою. Відео

Потапа не згадала: Каменських в образі пухнастого сердечка поміркувала про любов до себе

Іспанський "Голос", дубайські клуби і гарячі фото: Потап представив нову сценічну партнерку. Фото

Каменських Потап
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів