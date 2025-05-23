"Дякую": Каменських із нагоди чавунного весілля попестила руку Потапа
23-го травня творче подружжя, співачка Настя Каменських та репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) відзначають шосту річницю свого шлюбу.
Із нагоди чавунного весілля 38-річна артистка розмістила в Instagram лаконічну сторіс: на відео з'являються лише руки: його та її. Настя погладжує зап'ястя чоловіка.
"6 років. Дякую тобі. Кохаю", - написала зірка, тегнувши благовірного.
Потап у своїх сторіс розмістив архівне фото і теж подякував коханій половині.
"Шість років, мала! Дякую тобі за все", - написав він.
Нагадаємо, вже не перший рік ходять (але не підтверджуються) чутки про те, що стосунки парочки тріщать по швах. Сама Каменських нещодавно покепкувала з цього, назвавши Потапа "коханим "ексом"". Артист же назвав Настю своєю "музою" та розказав, у якій країні та якому місті вони з нею "базуються".
Як відомо, в розмові з російським інтерв'юєром Юрієм Дудем 44-річний Олексій кілька місяців тому заявив, що вони з Настею вже "працюють" над тим, щоби в них з'явилася дитина.
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