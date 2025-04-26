"Поки мовчимо": Потап заінтригував "окремою історією" з Каменських

Юлія Леськова - 26 квітня, 12:03
Потап позує для фото
Фото з Instagram Потапа

Шоумен Потап в новому амплуа Славіка Балагана заінтригував своїх шанувальників новим фото зі своєю дружиною та молодими виконавцями.

"Зустрілися якось на одному концерті: Даша Пінаколада, Славік Балаган, НК (вона ж Настя Каменських), Ксюша, Аделіна і Алмаз. Було весело, шумно і хітово. Концерт вдався на всі 100%!", - написав виконавець.

Однак шанувальники репера звернули увагу на його фразу: "Славік і НК — це окрема історія… але ми поки мовчимо". 


Потап показав фото з Каменських з концерту
З якого саме концерту це фото, репер не уточнив

До речі, Настя Каменських і Потап наприкінці березня вперше за довгий час показалися разом у Маямі. 

Раніше шоумен заявляв, що вони з дружиною планують дітей, втім Настя ніяк не відреагувала на такі висловлювання. 

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