"Такий сексі": принц Вільям підкорив мережу оновленим іміджем. Фото

Британський принц Вільям, здається, вподобав імідж брутального й розслабленого чолов’яги, який продемонстрував у вітальному ролику з нагоди Олімпійських ігор, на початку серпня.

Щонайменше наразі спадкоємець престолу вирішив залишити неголену щетину і 5-го вересня показався з нею на виставці у Лондоні.

Як пише Page Six, Його Високість обрав для заходу синій костюм із блакитною сорочкою.

Як вам цей оновлений образ принца? фото GETTY IMAGES

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У мережі оновлену зовнішність принца зацінили. Чимало користувачів висловили компліменти Вільяму і зауважили, що він виглядає більш сексуально.

"Вимагаю вибачень від принца Вільяма прямо зараз за те, що він такий сексі", – йдеться в одному з коментарів.

"Борода Вільяма повернулася! Він ніколи не виглядав краще, ніж зараз. Давайте сподіватися, що він залишить її, бо це – вогонь", – написав інший коментатор.

"Люблю цю його еру", – зауважив інший користувач мережі.

Нагадаємо, борода грає чималу роль в іміджі чоловіків. І рішення поголитися не завжди є вдалим, вважають деякі фанати Бена Аффлека. Зірка, який раніше мав густу бороду, якось начисто позбувся її і, м’яко кажучи, здивував своїх прихильників. До речі, нещодавно актор також експериментував із зачіскою.