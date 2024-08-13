Інсайдер пояснив, чому принц Вільям і Кейт "відправили в бан" Гаррі з Меган

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Подейкують, британський принц Вільям і його дружина Кейт, які буцімто навесні робили крок до примирення з принцом Гаррі та Меган Маркл, облишили ці спроби. Ба більше, тепер тема американських родичів у їхній сім'ї табуйована.

Чому пара так вирішила, пояснив інсайдер Heat.

Останньою краплею для Вільяма і Кетрін стала нещодавня заява Гаррі про те, що він більше не привозитиме свою сім'ю до Британії, мовляв, це небезпечно. Принц і принцеса Вельські розцінили це як чергову його "гру" зі ЗМІ, і з них цього вже досить.

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Зараз, коли Кейт лікується від раку, вона бажає відгородитися від усього, що її засмучує.

"Кейт і Вільям відправили в бан все, що пов'язано з Меган та Гаррі, поки насолоджуються сімейним відпочинком, який був їм дуже потрібен цього літа. Кейт продовжує зосереджуватися на своєму зціленні, і вони вирішили створити міцний кордон, щоби захистити її від усього стресу і смутку, який спричиняють Гаррі та Меган, від того, що очевидно негативно впливає на її фізичне здоров'я і на її ментальне здоров'я теж", - пояснило джерело.

Кейт для Вільяма - пріоритет номер один Фото Getty Images

"Вільямові вже в печінках сиділо дивитися, як тригерить, якою тривожною стає Кейт щоразу, коли Меган та Гаррі роблять або говорять щось, що негативно на них (принці та принцесі Вельських) позначається - байдуже, наскільки несильно - і щойно він запропонував це, Кейт погодилася, що це є життєво необхідними для них усіх", - додав інформатор.

Зараз Вільям, Кейт і їхні діти - 11-річний Джордж, 9-річна Шарлотта і 6-річний Луї буцімто відпочивають із королем Чарльзом, королевою Каміллою та принцесою Анною в палаці Балморал. Гаррі та Меган на шотландську "дачу" не запрошували.

Принц та принцеса Вельські відгородилися від стресів, які невпинно спричиняють Гаррі та Меган Фото Getty Images

Міддлтон, яка, вочевидь, уже завершила курс хіміотерапії, відновлюється і тим часом пробує такі методики як акупунктура, рейкі, рефлексологія та гіпноз. Як відомо, Кейт має позитивний досвід із самогіпнозом: він помагав їй під час пологів.

Нагадаємо, кажуть, Чарльз ІІІ, який теж бореться з онкозахворюванням, так само уникає спілкування з молодшим сином. Гаррі ж сподівався, що батькова хвороба, навпаки, об'єднає родину.







