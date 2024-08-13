Інсайдер пояснив, чому принц Вільям і Кейт "відправили в бан" Гаррі з Меган
Подейкують, британський принц Вільям і його дружина Кейт, які буцімто навесні робили крок до примирення з принцом Гаррі та Меган Маркл, облишили ці спроби. Ба більше, тепер тема американських родичів у їхній сім'ї табуйована.
Чому пара так вирішила, пояснив інсайдер Heat.
Останньою краплею для Вільяма і Кетрін стала нещодавня заява Гаррі про те, що він більше не привозитиме свою сім'ю до Британії, мовляв, це небезпечно. Принц і принцеса Вельські розцінили це як чергову його "гру" зі ЗМІ, і з них цього вже досить.
Зараз, коли Кейт лікується від раку, вона бажає відгородитися від усього, що її засмучує.
"Кейт і Вільям відправили в бан все, що пов'язано з Меган та Гаррі, поки насолоджуються сімейним відпочинком, який був їм дуже потрібен цього літа. Кейт продовжує зосереджуватися на своєму зціленні, і вони вирішили створити міцний кордон, щоби захистити її від усього стресу і смутку, який спричиняють Гаррі та Меган, від того, що очевидно негативно впливає на її фізичне здоров'я і на її ментальне здоров'я теж", - пояснило джерело.
"Вільямові вже в печінках сиділо дивитися, як тригерить, якою тривожною стає Кейт щоразу, коли Меган та Гаррі роблять або говорять щось, що негативно на них (принці та принцесі Вельських) позначається - байдуже, наскільки несильно - і щойно він запропонував це, Кейт погодилася, що це є життєво необхідними для них усіх", - додав інформатор.
Зараз Вільям, Кейт і їхні діти - 11-річний Джордж, 9-річна Шарлотта і 6-річний Луї буцімто відпочивають із королем Чарльзом, королевою Каміллою та принцесою Анною в палаці Балморал. Гаррі та Меган на шотландську "дачу" не запрошували.
Міддлтон, яка, вочевидь, уже завершила курс хіміотерапії, відновлюється і тим часом пробує такі методики як акупунктура, рейкі, рефлексологія та гіпноз. Як відомо, Кейт має позитивний досвід із самогіпнозом: він помагав їй під час пологів.
Нагадаємо, кажуть, Чарльз ІІІ, який теж бореться з онкозахворюванням, так само уникає спілкування з молодшим сином. Гаррі ж сподівався, що батькова хвороба, навпаки, об'єднає родину.
Кейт Міддлтон зворушливим кадром свого авторства привітала Вільяма з Днем батька
"Найбільша надія корони": колишній секретар принцеси Діани висловився щодо ролі Міддлтон у монаршій сім'ї
"Бульбашка любові": експертка розказала, як виховують королівських дітей принц Вільям і Кейт
Принцеса Кейт із неголеним Вільямом та Snoop Dogg з'явилися в сюрприз-зверненні до британських спортсменів. Відео