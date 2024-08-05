"Поганий хлопчик": 51-річний Аффлек без обручки вразив зміною іміджу. Фото
Американський актор Бен Аффлек, як і його дружина Дженніфер Лопес, поки не коментує чуток про завершення їхнього шлюбу.
Втім метаморфози зовнішнього вигляду 51-річної кінозірки прозоро натякають: хтось уже готовий розпочати новий розділ свого життя.
Коротка стрижка, чисто виголене обличчя, шкірянка, джинси-скінні, "авіатори", футболка з Red Hot Chili Peppers та відсутність обручки на пальці - таким Бен з'явився перед камерами папараці у Лос-Анджелесі.
Користувачі мережі новий образ Аффлека називають "поганий хлопчик".
Нагадаємо, на нещодавньому дні народження Дженніфер, якій виповнилося 55, Бена не було.
На думку інсайдерів, уже незабаром від "Бенніфер" слід очікувати спільної заяви про розлучення. Як відомо, Аффлек уже придбав собі "холостяцьке лігво" за 20 мільйонів доларів, а їхній із Джей Ло спільний маєток виставлено на продаж.
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