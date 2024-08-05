"Бульбашка любові": експертка розказала, як виховують королівських дітей принц Вільям і Кейт

Джорджу 11 років, Шарлотті 9, а Луї, дідовому улюбленцю, 6 Фото Getty Images

Принци Джордж та Луї і принцеса Шарлотта стануть першим поколінням дітей королівської родини Великої Британії, які виховуються батьками в "бульбашці любові". Принц Вільям і Кетрін намагаються уникнути помилок, яких свого часу припускалися і Єлизавета ІІ, і Чарльз ІІІ.

На думку колишньої кореспондентки ВВС Дженні Бонд, яка освітлювала життя британської королівіської родини, виховання Вільямом та Кетрін їхніх трьох дітей є "більш нормальним".

Про це повідомляє OK!.

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"Легко повторювати королівську мантру про те, що "обов'язок" передусім. Але якщо ви запитаєте будь-яку "звичайну" людину про її пріоритети. Я абсолютно переконана, що майже 100% скажуть - родина", - зазначила Бонд.

Вільям і Кейт намагаються виховувати синів і доньку не як принців та принцесу, а як просто коханих діточок Фото Getty Images

Із її слів, Кейт вирішила втілювати стосовно Джорджа, Шарлотти та Луї підхід її власних батьків, Майкла й Керол. І Вільям із нею погоджується.

"Уявлення Кетрін про виховання дітей витікає з її власного, дуже щасливого, стабільного дитинства, і це та рольова модель, якої вона дотримується зі своїми трьома дітьми. Також вона поділяє сучасний підхід до поводження з дитячими емоціями: ніколи не кричати, вислуховувати їхні скарги та істерики, дозволяти їм вільно висловлювати їхні почуття та гнів", - зазначила колишня кореспондентка.

"На покійній королеві лежала величезна відповідальність, коли вона, молода мати, стала монархинею, їй тоді було 25. Чарльз і Діана були поглинуті масштабом халепи, на яку обернувся їхній шлюб, і, як на більшості дітей із розбитих сімей, це позначалося на Вільямові та Гаррі", - додала вона.

Коли ж не стало Діани, то, на думку Бонд, батько-одинак Чарльз міг через своє відчуття розгубленості намагатися більше поринати у роботу, ніж проводити час із синами. А їм здавалося, що ними нехтують.

Подейкують, відносно навчання Джорджа між принцом і принцесою Вельськими таки виникла серйозна суперечка Фото Getty Images

"Це дуже інакший спосіб виховання королівських дітей, і Вільям бажає, щоби вони знали, що завжди будуть огорнуті бульбашкою любові. Гадаю, в майбутньому це дуже окупиться, три цілісні, врівноважені та дуже кохані дитини, сподіваюся, матимуть довгі та щасливі відносини зі своїми батьками", - резюмувала екскореспондентка.

До речі, якщо має рацію неофіційний біограф Роберт Джобсон, котрий готується випустити чергову книжку про королівську родину, 42-річний Вільям не гнівається на своїх батьків. Ба більше, він захоплюється Чарльзовою відданістю служінню країні.

Як відомо, 39-річний Гаррі свої образи і на батька, і на старшого брата, і на мачуху Каміллу вихлюпнув у своїх скандальних мемуарах. Нагадаємо, наближений до Чарльза інсайдер нещодавно пояснив, чому 75-річний монарх, який бореться з раком, уникає зустрічей із молодшим сином.