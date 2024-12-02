Чоботи зі шворками та асиметричне міні: Пріянка Чопра посвітила стрункими ніжками на побаченні з чоловіком у Нью-Йорку

42-річна індійська модель і актриса Пріянка Чопра вигуляла стильний та сексуальний лук на побачення зі своїм 32-річним чоловіком, співаком Ніком Джонасом.

Парочку вгледіли ввечері першого дня зими в Нью-Йорку.

Для романтичної вечері Чопра обрала асиметричну мінісукню з бічним шлейфом , яку доповнила шкіряною курткою оверсайз та оригінальними високими чоботами, котрі підкреслили стрункі оголені ноги зірки.

Чопра з Джонасом сходили на побачення у total black Фото Getty Images

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Акцент у майкапі Пріянка зробила на яскраві губи.

Як відомо, подружжя виховує дочку, яку в 2022 році народила сурогатна мати