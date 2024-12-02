Чоботи зі шворками та асиметричне міні: Пріянка Чопра посвітила стрункими ніжками на побаченні з чоловіком у Нью-Йорку
42-річна індійська модель і актриса Пріянка Чопра вигуляла стильний та сексуальний лук на побачення зі своїм 32-річним чоловіком, співаком Ніком Джонасом.
Парочку вгледіли ввечері першого дня зими в Нью-Йорку.
Для романтичної вечері Чопра обрала асиметричну мінісукню з бічним шлейфом , яку доповнила шкіряною курткою оверсайз та оригінальними високими чоботами, котрі підкреслили стрункі оголені ноги зірки.
Акцент у майкапі Пріянка зробила на яскраві губи.
Як відомо, подружжя виховує дочку, яку в 2022 році народила сурогатна мати
"Обличчя виглядало зовсім інакше": Пріянка Чопра розповіла, як пластика носа довела її до депресії
Кокосова олія, гіалуронка та помада на очах: 41-річна Пріянка Чопра розкрила лайфхаки свого 4-хвилинного мейку
Пріянка Чопра у звабливій накидці та мереживі притулилася до чоловіка на прем'єрі. Фото