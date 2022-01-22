Передчасні пологи: ЗМІ взнали подробиці про народженого сурогатною матір'ю первістка Пріянки Чопри і Ніка Джонаса

Зіркова пара, акторка Пріянка Чопра та музикант Нік Джонас стали батьками. Про це вони розповіли у Instagram, проте не повідомили ні імені дитини, ні хлопчик це або дівчинка.

"Ми дуже раді оголосити, що за допомогою сурогатної матері в нас народилася дитина. Із повагою просимо про приватність у цей особливий час, коли ми зосереджуємося на нашій сім'ї. Велике спасибі", - таке звернення 39-річна Пріянка та 29-річний Нік розмістили в своїх акаунтах.

Пріянка і Нік уперше стали батьками фото з instagram джoнаса

Як повідомляє The Daily Mail, посилаючись на власне джерело, в Чопри та Джонаса народилася донька. Пологи відбулися передчасно, у 27 тижнів, тому немовлятко поки залишається в лікарні.

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За словами інформатора видання, Пріянка і Нік вирішили звернутися до сурогатної матері не тому, що акторка не могла би сама виносити дитя.

"У Пріянки нема жодних проблем із фертильністю, які не дозволили би їй народити дитину, проте їй уже 39, простіше не стає. Також їхній напружений робочий графік означає, що їм складно опинятися разом для зачаття, коли в неї овуляція, тож якийсь час тому вони вирішили піти шляхом сурогатного материнства", - пояснило джерело.

Подейкують, у пари донечка

Нагадаємо, влітку 2020-го року в старшого брата Ніка, Джо Джонаса народилася донька від актриси Софі Тернер. Як відомо, Jonas Brothers - дуже дружній клан, і якось Пріянка з Софі навіть знялися у кліпі Джонасів.

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