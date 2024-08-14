Пріянка Чопра у звабливій накидці та мереживі притулилася до чоловіка на прем'єрі. Фото

41-річна американська актриса індійського походження Пріянка Чопра вміє ефектним образом підкреслити свої розкішні форми.

Вкотре вона продемонструвала це на прем’єрі стрічки ​​The Good Half, в якій зіграв її чоловік, музикант Нік Джонас.

Для івенту Пріянка обрала витончений образ із асиметричною, прозорою накидкою та мереживним ромпером від італійського бренду Dolce&Gabbana. Зірка ніжно горнулася до чоловіка, обіймаючись із ним на хіднику.

Світлинами з івенту поділилося також видання Just Jared. Серед кадрів є також фото Ніка та Пріянки.

Зірка у спокусливому мереживі посвітила плечем фото GETTY IMAGES

Як відомо, Пріянка та Нік побралися у 2018-му. Пара разом виховує донечку Мальті. Дівчинка, яку виносила сурогатна мати, мала проблеми зі здоров’ям. Проте наразі це позаду, а крихітка уже навіть встигла засвітитися на сторінках глянцю разом із мамою.

Нагадаємо, Чопра з чоловіком відвідали також помпезне весілля дітей найбагатших людей Індії.