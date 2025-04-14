"Я змирилася": Мозгова розповіла про коливання ваги та застерегла від наслідків укусу кліща

Продюсерка Олена Мозгова, яка у 2021-му перенесла хворобу Лайма, попередила про небезпеку від укусів кліща.

У коментарі ТСН.ua зірка також розказала про коливання ваги і як нині сприймає себе.

"Зараз така тепла зима і весна, що кліщі насправді можуть нападати цілий рік, не тільки в травні. Тому треба весь час берегтися, і одразу звертати увагу на будь-які почервоніння, і здавати необхідні аналізи. Я, на жаль, звернулася до лікарів, коли мені вже було зле, тому не робіть як я.

Більш того, я не бачила сам укус, самого кліща. Але тут неможливо застрахуватися, треба просто бути пильними. Чим раніше почати лікування, тим більше шансів, що ця хвороба не перейде в хронічну форму. Але, на жаль, це така інфекція, яка вже на все життя залишається в організмі", — поділилася Олена.

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Фото з Instagram

Мозгова також зазначила, що нині почувається нормально:

"Можу розмовляти, рухатися і нормально, власне, жити, все інше - вже дрібниці".

А ще продюсерка розповіла про коливання у вазі і який розмір носить нині.

"Я носила колись розмір і M, і 2XL. Зараз у мене XL, і мені в ньому комфортно, а ці п'ять-шість кілограм, які гуляють постійно, я з ними змирилася", - запевнила вона.

Нагадаємо, у 2022-му Мозгова розкрила правду про те, наскільки тяжким випробуванням для неї стала хвороба. Ба більше, Олена зізнавалася, що навіть думала про те, щоби вкоротити собі віку.