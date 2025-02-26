"Люблю абсолютно": Мозгова привітала дочку з 10-річчям та показала її святкове фото

Доньці Мозгової від Аксельрода виповнилося 10 років Фото з Instagram

26-го лютого молодшій доньці продюсерки Олени Мозгової, батьком якої є її чоловік, співак Девід Аксельрод, виповнилося 10 років.

Щаслива мама привітала Соломію з ювілеєм і показала в Instagram її святкове фото.

"Дякую за кожну мить щастя впродовж цих 10 років🥰! Так, це дійсно неймовірне щастя бути твоєю мамою! Люблю абсолютно, безмежно і безумовно, моя принцеса Соломіє", - написала Олена і виклала світлину, де вона разом із іменинницею.

Реклама:

51-річна Мозгова має трьох дочок від різних чоловіків - 31-річну Зою, Євгенію від Олександра Пономарьова, які у березні буде 27, та Соломію від Аксельрода, про якого Олена, до речі, давно не згадувала

Продюсерка показала святкове фото іменинниці зранку у день її народження

Нагадаємо, Мозгова наважилася на третю дитину, коли їй було 41. Тоді продюсерка розповідала, як їй далося це рішення.

Нині, коли Олені 51, вона змінила імідж і задоволена своїм виглядом і віком.