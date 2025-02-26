"Люблю абсолютно": Мозгова привітала дочку з 10-річчям та показала її святкове фото
26-го лютого молодшій доньці продюсерки Олени Мозгової, батьком якої є її чоловік, співак Девід Аксельрод, виповнилося 10 років.
Щаслива мама привітала Соломію з ювілеєм і показала в Instagram її святкове фото.
"Дякую за кожну мить щастя впродовж цих 10 років🥰! Так, це дійсно неймовірне щастя бути твоєю мамою! Люблю абсолютно, безмежно і безумовно, моя принцеса Соломіє", - написала Олена і виклала світлину, де вона разом із іменинницею.
Нагадаємо, Мозгова наважилася на третю дитину, коли їй було 41. Тоді продюсерка розповідала, як їй далося це рішення.
Нині, коли Олені 51, вона змінила імідж і задоволена своїм виглядом і віком.
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