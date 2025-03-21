"Закрила гештальт": Мозгова у гіпюровому міні заспівала в ретроінтер'єрі. Відео

Олена Мозгова не лише продюсерка, а й іноді співачка

51-річна продюсерка Олена Мозгова, дочка композитора і співака Миколи Мозгового, випустила кліп на пісню "Матіола".

Як зізналася вона в Instagram, нарешті "закрила гештальт". Музику, до речі, написав батько Мозгової, а вірші - Вадим Крищенко.

У кліпі Олена в лаконічній гіпюровій чорній сукні сидить в ретроінтер'єрі та чуттєво співає.

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Перший свій кліп Олена випустила багато років тому і ось нарешті наважилася зробити це знову

"Чи є у вас невідправлені листи? Я так називаю всі ті емоції, які ми відклали, не змогли сказати, не дозволили собі... чи, можливо, вам просто не дали жодного шансу це зробити? Час від часу минуле наздоганяє нас, і тоді ми знову згадуємо про невідправлені листи... Не кілометри розділяють… розділяє недосказаність та мовчання", - з цих слів починається кліп Олени.

Благородні кольори, статична поза і м'яке світло - кліп вийшов доволі атмосферним

Нагадаємо, останнім часом Мозгова активно веде соцмережі і викладає фото красивої себе. А ще вона інтригує дописами на різноманітні теми, зокрема і про "чоловіків-утікачів", не коментуючи при цьому свій шлюб з Девідом Аксельродом.