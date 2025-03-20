Мозгова привітала з 27-річчям свою з Пономарьовим "принцесу Євгенію". Фото
20-го березня свій день народження святкує донька продюсерки Олени Мозгової та співака Олександра Пономарьова, Євгенія.
Із 27-річчям зіркова мама привітала іменинницю в Instagram, поділившись як архівними фото, на яких Євгенія ще крихітка, так і більш свіжими.
"Моє прекрасне Сонечко, моя принцеса Євгенія, моя Красуне, люблю тебе сильно сильно, безумовно і абсолютно! Будь щаслива - це найголовніше! Цьом! Дуже скучила", - написала Олена.
Батько теж привітав іменинницю в Instagram, знову використавши, мабуть, улюблений свій колаж із фото з нею.
"У моєї Доньки Євгенії сьогодні День народження! Люблю тебе і бажаю тобі Божої опіки, мудрості і любові! Многая і Благая Літа, Доця!", - написав він.
Нагадаємо, як розказувала Мозгова, в її стосунках із Пономарьовим мав місце аб'юз. Із колишнім цивільним чоловіком вона не спілкується, а в його стосунки з Євгенією - не втручається.
Як відомо, крім Євгенії в Олександра є ще один нащадок: син Олександр. У лютому йому виповнилося 18.
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