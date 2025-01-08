"Піднятися, видихнути та гребти": Раміна показала, як шукала свою хвилю на Балі

Марія Мельник 8 січня, 11:00
Раміна у Куті після серфінгу
фото з Instagram

Блогерка Раміна Есхакзай показала, як підкорювала хвилі на Балі.

У своєму Instagram 32-річна Раміна розповіла про перші враження від серфінгу і порівняла його принцип із пошуком шляху у житті.

""Просто це не твоя хвиля", - сказав мені інструктор після чергового падіння з борду. Дійсно, подумала я, і сконцентрувалася на тому, щоб зловити саме свою. За 1,5 години заняття мені зустрічалося багато хвиль, більшість з них були не моїми, але я не реагувала і була сконцентрована на пошуку своєї. Так само в житті", - порівняла Раміна.


Раміна за серфінгом

Есхакзай підкорювала хвилі у Куті

Есхакзай стоїть на дошці

Як пояснила блогерка, принцип серфінгу схожий на пошук свого шляху у житті, і, схоже, Раміна свій знайшла

"Коли намагаєшся зловити хвилю, спускаєшся безліч разів на дно, бʼєшся об пісок і спливаєш. Але в житті, у гонитві за ідеальністю та інстаграмною картинкою "успішного успіху" часто ми забуваємо про те, що це просто не наша хвиля. Треба піднятися, видихнути та гребти назустріч своїй", - порадила блогерка.

Раміна балансує на хвилях

Нагадаємо, раніше спробами підкорення хвиль ділилися: ексспівачка Санта Дімопулос, артистка Віра Брежнєва, дизайнерка Даша Кацуріна та інші.

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