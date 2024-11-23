"Взагалі себе не проявляв": Раміна розповіла, як розпочинався її роман з коханим-військовим

Фото з Instagram Раміни

Блогерка Раміна Есхакзай, яка зустрічається з військовослужбовцем, але приховує його ім'я, розповіла про те, як розпочиналися їхні стосунки.

Про це вона розказала у своїй програмі "Проєкт 30+".

За словами Раміни, після закінчення стосунків з юристом Євгеном Проніним, вона хотіла зустрічатися з чоловіком, який був би дотичним до війни.

Реклама:

"У мене було відчуття, що я всіх вже знаю. Ну може з якимось іноземцем познайомлюсь, якщо він дотичний буде до України, буде допомагати. І в мене також був запит, щоб це була людина, яка бере безпосередньо участь у війні, або інтелектуально, щоб це не була людина, яка не пов'язана з війною", - сказала блогерка.

Раміна поділилася подробицями початку свого роману з бійцем ЗСУ

Вона додала, що боялася пропонувати військовим зустрітися для прогулянки, бо очікувала відмови.

"Але я й боялася взагалі з військовими починати стосунки. Де я, а де військові? Тільки репортажі я почала знімати, от і це єдина дотичність була. І 9 місяців було (після розриву з Проніним, - ред), у мене не було ні побачень, нічого. Я боялася комусь запропонувати навіть погуляти, бо боялася отримати "ні", - зазначає Есхакзай.

Раміна також поділилася тим, що першою проявила ініціативу з теперішнім своїм хлопцем та запросила його кататися на велосипедах.

"Я почала всім знайомим писати, пропонувати: пішли в парк. А цьому (своєму хлопцю, - ред) я пропонувала поїхати у парк на велосипедах покататися. На всі пропозиції він погоджувався. Це при тому, що він міг приїхати з Донецької області, зустрітися зі мною і поїхати назад", - розказала вона.

Блогерка була ініціатором перших побачень та поцілунків

Раміна зауважила, що навіть обійми та поцілунки були її ініціативою, адже хлопець довгий час не проявляв себе, крім подарунків і побачень.

"Я запитала у нього, чи можна його обійняти. Я взагалі не знала, що я йому подобаюсь, тому що він взагалі не проявляв себе. Приїхав, подарував квіти, але близькості не було. Потім я спитала, чи можна його поцілувати. І спитала, чи він хоче цього (стосунків, - ред.). Він сказав, що у нього не було стосунків, він рік до того теж розійшовся з дівчиною, але він хотів би спробувати", - підсумувала Раміна.

До речі, як стало відомо ТаблоID, хлопець Раміни Есхакзай служить у Третій штурмовій бригаді.

Раміна в обіймах коханого

Нагадаємо, нещодавно Раміна розповідала, як проходять їхні з хлопцем зустрічі.

Як відомо, у серпні цього року блогерка разом з військовим разом відпочивали за кордоном.