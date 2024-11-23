"Взагалі себе не проявляв": Раміна розповіла, як розпочинався її роман з коханим-військовим

Юлія Леськова 23 листопада, 13:33
Раміна Есхакзай позує для фото
Фото з Instagram Раміни

Блогерка Раміна Есхакзай, яка зустрічається з військовослужбовцем, але приховує його ім'я, розповіла про те, як розпочиналися їхні стосунки.

Про це вона розказала у своїй програмі "Проєкт 30+".

За словами Раміни, після закінчення стосунків з юристом Євгеном Проніним, вона хотіла зустрічатися з чоловіком, який був би дотичним до війни.


"У мене було відчуття, що я всіх вже знаю. Ну може з якимось іноземцем познайомлюсь, якщо він дотичний буде до України, буде допомагати. І в мене також був запит, щоб це була людина, яка бере безпосередньо участь у війні, або інтелектуально, щоб це не була людина, яка не пов'язана з війною", - сказала блогерка.

Раміна Есхакзай на фото

Раміна поділилася подробицями початку свого роману з бійцем ЗСУ

Вона додала, що боялася пропонувати військовим зустрітися для прогулянки, бо очікувала відмови.

"Але я й боялася взагалі з військовими починати стосунки. Де я, а де військові? Тільки репортажі я почала знімати, от і це єдина дотичність була. І 9 місяців було (після розриву з Проніним, - ред), у мене не було ні побачень, нічого. Я боялася комусь запропонувати навіть погуляти, бо боялася отримати "ні", - зазначає Есхакзай.

Раміна також поділилася тим, що першою проявила ініціативу з теперішнім своїм хлопцем та запросила його кататися на велосипедах.

"Я почала всім знайомим писати, пропонувати: пішли в парк. А цьому (своєму хлопцю, - ред) я пропонувала поїхати у парк на велосипедах покататися. На всі пропозиції він погоджувався. Це при тому, що він міг приїхати з Донецької області, зустрітися зі мною і поїхати назад", - розказала вона.

Раміна розповіла про свої стосунки

Блогерка була ініціатором перших побачень та поцілунків

Раміна зауважила, що навіть обійми та поцілунки були її ініціативою, адже хлопець довгий час не проявляв себе, крім подарунків і побачень.

"Я запитала у нього, чи можна його обійняти. Я взагалі не знала, що я йому подобаюсь, тому що він взагалі не проявляв себе. Приїхав, подарував квіти, але близькості не було. Потім я спитала, чи можна його поцілувати. І спитала, чи він хоче цього (стосунків, - ред.). Він сказав, що у нього не було стосунків, він рік до того теж розійшовся з дівчиною, але він хотів би спробувати", - підсумувала Раміна.

До речі, як стало відомо ТаблоID, хлопець Раміни Есхакзай служить у Третій штурмовій бригаді.

Раміна попозувала з коханим

Раміна в обіймах коханого

Нагадаємо, нещодавно Раміна розповідала, як проходять їхні з хлопцем зустрічі.

Як відомо, у серпні цього року блогерка разом з військовим разом відпочивали за кордоном.

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