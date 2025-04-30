"Органічне поєднання янголятка й чортинятка": Ребрик ніжними обіймами привітала доньку з 7-річчям

Скрін з Instagram

Актриса і телеведуча Лілія Ребрик привітала з днем народження доньку Поліну.

У своєму Instagram багатодітна мама залишила миле відео і теплі слова на адресу дівчинки.

"З днем народження, Поліньонок! Сім! Вже сім років нашій бешкетниці й фантазерці! Тільки в тобі так органічно поєднуються янголятко й чортенятко. Тільки ти вмієш одним поглядом сказати: "я тебе люблю, мамо" і "зараз буде щось дуже цікаве… але ти точно не будеш в захваті", - написала Лілія.

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№Ти — мій щоденний квест, мій сміх крізь сльози, моя "мам, я ненавмисно", моя раптова тиша (а це завжди тривожно). Будь щаслива, бешкетна й справжня, бо саме така ти — ідеальна. Рости, наша зірочко, сяй і ніколи не втрачай своєї енергії!Залишайся щирою, вибуховою, неймовірною Полею– без фільтрів і без гальм. Будь щаслива, Полюню, бо ти– радість цього світу", - привітала мама.

Мама підмітила, що Поліна має відразу кілька особистостей

На фото видно, що Поліна і Лілія - ще й справжні подруги

Як відомо, Ребрик одружена з хореографом Андрієм Диким. Подружжя виховує 12-річну Діану, вже 7-річну Поліну та 1-річну Аделіну.

Днями Лілія завітала у рідні Чернівці, де показала свою родину, зокрема батька й мати.