"Моє сонце у хмарну погоду": Ребрик помилувалася 1-річною дочкою з квітами та гребінцем. Відео
Перший день квітня приніс у столицю не очікуване сонечко, а осінню дощову погоду. Тож актриса Лілія Ребрик вирішила підняти настрій собі і своїм підписникам черговим милим відео за участю донечки Аделіни.
В Instagram мама трьох дівчаток виклала відео, на якому молодша впевнено крокує до букету квітів та бавиться із щіткою для волосся.
"Хто ще може підняти настрій 1 квітня в такий дощовий день? Тільки вона. Моє сонце у хмарну погоду", - написала Ребрик.
Нагадаємо, 15-го березня молодшій доньці Лілії Ребрик і Андрія Дикого виповнився рочок. Батьки влаштували Аделі пишне свято.
Старшій дочці подружжя Діані 12 років, а середній Поліні незабаром буде 7.
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