Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Моє сонце у хмарну погоду": Ребрик помилувалася 1-річною дочкою з квітами та гребінцем. Відео

Тамара Кудрявченко - 1 квітня, 12:30
Лілія Ребрик із дочкою

Ребрик не приховує молодшу донечку від загалу, а навпаки - часто милується нею в мережі

Перший день квітня приніс у столицю не очікуване сонечко, а осінню дощову погоду. Тож актриса Лілія Ребрик вирішила підняти настрій собі і своїм підписникам черговим милим відео за участю донечки Аделіни.

В Instagram мама трьох дівчаток виклала відео, на якому молодша впевнено крокує до букету квітів та бавиться із щіткою для волосся.

"Хто ще може підняти настрій 1 квітня в такий дощовий день? Тільки вона. Моє сонце у хмарну погоду", - написала Ребрик. 


1-річна донька Ребрик і Дикого

1-річна Аделіна тягнеться до прекрасного

Аделіна дочка Ребрик

Маленька справді викликає усмішку

Ліля дуже старається вдягати своїх дочок красиво і стильно

Ліля дуже старається вдягати своїх дочок красиво і стильно

Аделіна Дика

Втомилася від уваги?

Нагадаємо, 15-го березня молодшій доньці Лілії Ребрик і Андрія Дикого виповнився рочок. Батьки влаштували Аделі пишне свято

Старшій дочці подружжя Діані 12 років, а середній Поліні незабаром буде 7. 

Читайте також:

"Час оновлюватися": Ребрик із нагоди весняного рівнодення поділилася ніжними фото та відео з 1-річною донею

"Рецепт спокою після гучної ночі": Ребрик розказала, як готує печиво з шоколадом

"Головна серед краси": Ребрик показала, як 1-річна дочка знайомиться з весною

Лілія Ребрик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів