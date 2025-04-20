"Щоб світло перемогло": Ребрик з донечками в однакових вишиванках та чоловіком показалася коло церкви

Юлія Леськова - 20 квітня, 09:35
Лілія Ребрик з родиною святкують Великдень
Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик привітала українців з Великоднем та показала, як разом з чоловіком та трьома донечками освячувала паску.

Світлинами вона поділилася в Instagram.

Лілія разом з коханим, хореографом Андрієм Диким та їхніми доньками: 12-річною Діаною, 6-річною Поліною та 1-річною Аделіною сходили до церкви. До речі, дівчата були одягнуті в однакові вишиванки. 


Також родина телеведучої попозувала для великодніх фото з паскою вдома. 

"Світлого Великодня всім, хто вірить, чекає, любить. Сьогодні просто хочеться дякувати. За життя. За кожен новий день. Щоразу на Великдень просиш одне й те саме: щоб усі були живі. Щоб вистачило сил. Щоб світло перемогло. Христос Воскрес!" - написала вона. 

Лілія Ребрик зі своїми дочками у церкві

Ребрик попозувала з донечками коло церкви

Лілія Ребрик святкує Великдень з донечками

"Мої три причини ніколи не здаватися", - написала ведуча у сторіс

Молодша донечка Лілії Ребрик з паскою

А ось і головна ласунка в родині Ребрик

Лілія Ребрик на фото з чоловіком та дітьми
Зірка показала милі родинні фото

До речі, Лілія Ребрик полюбляє влаштовувати фотосесії зі своєю родиною. Якось вона влаштувала зйомку для молодшої донечки в однакових образах з різницею у 8 місяців. 

Читайте також:

"Моє сонце у хмарну погоду": Ребрик помилувалася 1-річною дочкою з квітами та гребінцем. Відео

"Привела мене під контроль": Ребрик замилувала тренуванням із 6-річною дочкою. Фото

Ребрик у лосинах і яскравій майці показала, як качає м'язи у спортзалі. Фото

Лілія Ребрик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів