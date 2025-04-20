"Щоб світло перемогло": Ребрик з донечками в однакових вишиванках та чоловіком показалася коло церкви
Акторка і телеведуча Лілія Ребрик привітала українців з Великоднем та показала, як разом з чоловіком та трьома донечками освячувала паску.
Світлинами вона поділилася в Instagram.
Лілія разом з коханим, хореографом Андрієм Диким та їхніми доньками: 12-річною Діаною, 6-річною Поліною та 1-річною Аделіною сходили до церкви. До речі, дівчата були одягнуті в однакові вишиванки.
Також родина телеведучої попозувала для великодніх фото з паскою вдома.
"Світлого Великодня всім, хто вірить, чекає, любить. Сьогодні просто хочеться дякувати. За життя. За кожен новий день. Щоразу на Великдень просиш одне й те саме: щоб усі були живі. Щоб вистачило сил. Щоб світло перемогло. Христос Воскрес!" - написала вона.
До речі, Лілія Ребрик полюбляє влаштовувати фотосесії зі своєю родиною. Якось вона влаштувала зйомку для молодшої донечки в однакових образах з різницею у 8 місяців.