"Ненадовго, але як безцінно": Ребрик зворушила зустріччю з батьками у рідних Чернівцях
Актриса і телеведуча Лілія Ребрик порадувала візитом у рідні Чернівці.
У своєму Instagram ведуча запостила фото з батьками та показалася у драматичному театрі.
"Ніде і ніколи людина не відчуватиме себе настільки захищеною, як поруч з мамою та татом. Дякую, рідні Чернівці, за цю добу душевного перезавантаження. За повну залу, за квіти, за аплодисменти. Ми живемо в часи, коли смуток і горе переповнюють нас. Тому такі моменти, коли відчуваєш радість — як рятівний круг. Як щось, що дарує твердий ґрунт під ногами. Хоч і ненадовго, але ж як безцінно!", - написала Лілія.
Нагадаємо, Ребрик одружена з хореографом Андрієм Диким. Подружжя виховує 12-річну Діану, 6-річну Поліну та 1-річну Аделіну.
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