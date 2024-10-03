Сирна від Саші Бо, еротична від Огнєвіч та гарбузова від Попова: рецепти смачної пасти від зірок

Смачні канелоні з фаршем - читайте далі, як їх приготувати Фото: Скриншот

Осінь - час затишних та смачних вечорів. Урізноманітнити їх можна, спробувавши різні кухні світу, зокрема, італійську.

Паста - одна з найпопулярніших страв Італії. Досить вдало вона прижилася і в Україні.

Наші зірки поділилися своїми рецептами пасти. Як Олександр Попов готує гарбузову? Що додає Злата Огнєвіч до холостяцької? Та у чому секрет фірмових канелоні від М’яти? Всі деталі шукайте у матеріалі.

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Гарбузова паста від Олександра Попова

Сезон кабачків закінчився, тепер зустрічайте сезон гарбузів! Якщо ви не знаєте, що з них приготувати, телеведучий Олександр Попов ділиться рецептом пасти. Так-так, гарбузова паста, яку ви готуватимете усю осінь, обіцяє він.

Рецепт пасти від Олександра Попова, де головним гравцем є гарбуз Фото: Скриншот

Інгредієнти:

половина гарбуза середнього розміру;

коктейльні томати - 10-12 шт;

часник - ½ головки;

копчена паприка;

овочевий бульйон - 300 мл;

вершки - 100 мл;

паста - 300 гр.

Як готувати:

1. Гарбуз, томати, часник в окремому деко присипати копченою паприкою і полити оливковою олією. Запекти протягом години у розігрітій духовій шафі на 210 градусів.

2. Після того як овочі запеклися, перетерти їх виделкою або перебити блендером.

3. Вилити суміш на пательню, додати овочевий бульйон та вершки. Випарити зайву вологу, щоб соус став густий.

4. За 15 хвилин поставити варити пасту. За готовності усіх інгредієнтів висипати пасту в соус та все ретельно перемішати.

Залишилося смакувати з улюбленим напоєм.

Холостяцька паста з морепродуктами від Злати Огнєвіч

"Легка в приготуванні, ароматна і ніжна паста з морепродуктами стане твоїм улюбленим варіантом швидкої вечері", - запевняє співачка Злата Огнєвіч. Вона поділилася рецептом своєї фірмової страви з особливою родзинкою.

Рецепт пасти з морепродуктами у Злати Огнєвіч перетворився на "холостяцький" і ось завдяки чому Фото: Скриншот

Інгредієнти:

морепродукти - 250-300 г;

спагетті чи паста - 150 г;

біле вино - 50 г;

половина цибулини;

перець чилі - ¼ шт;

часник - 2 зубчики;

пармезан - 50 г;

томати пелаті - 200 г;

вершкове масло - 50 г;

оливкова олія - 1 ст. л.;

сіль та перець за смаком.

Як готувати:

1. На розігріту пательню вилити оливкову олію, додати вершкове масло. Коли суміш стане однорідною, всипати подрібнений часник та нарізану кубиками цибулю.

2. Поставити відварювати пасту згідно рецепту на упаковці.

3. До цибулі та часнику на пательню додати морепродукти, залити вином. Коли рідина трохи вивариться, додати порізані помідори. Суміш посолити, поперчити, додати за смаком улюблені спеції.

4. На пательню відправити відварену пасту, все ретельно перемішати. Фінальний штрих - присипати страву пармезаном.

Паста холостячки готова!

Сирна паста від Саші Бо

Блогерка Саша Бо частенько ділиться смачними рецептами. Так, вона розповіла, що усі у її родині люблять пасту. Тож, вона показала, як готує сирну.

Саша Бо з кухнею на "ти". Тому хутчіш записуйте рецепт сирної пасти Фото: Instagram

Інгредієнти:

паста - 1 упаковка;

томати черрі - 400г;

солодкий перець;

цибуля;

часник - 4-6 зубчиків;

сир чеддер чи інший за смаком - 200 г;

базилік (шпинат за смаком);

масло;

оливкова олія;

улюблені спеції за смаком.

Як приготувати:

1. У розігріту духову шафу поставити запікати овочі. Як пише Саша, щоб були готові але не обгорілі. Паралельно з цим відварити пасту.

2. Подрібнити зелень, можна за допомогою блендера. Натерти на дрібній терці сир.

3. Готові овочі перебити блендером до однорідної маси.

4. Вилити масу на пательню та поєднати її із зеленню, часником та сиром.

5. За бажанням до суміші можна додати пасту та перемішати. Або подати шарами. Прикрасити сиром та базиліком.

Buon appetito!

Паста з рибою у вершках від Галицької діви

Блогер Андрій Черепущак, більш відомий під псевдонімом Галицька діва, теж поділився рецептом смачної пасти з рибою.

Не рецепт пасти карбонара і не паста болоньєзе - Галицька діва створює свої авторські варіанти Фото: Instagram

Інгредієнти (порційно):

червона риба;

паста;

масло ГХІ чи інше за смаком;

часник - 3-4 зубчики;

вершки - 200 мл;

соєвий соус - 1-2 ст.л;

улюблені спеції.

Як приготувати:

1. Відварити улюблену пасту.

2. Рибу нарізати шматочками.

3. На розігріту пательню додати масло ГХІ, часник. Після того як він віддав свій аромат, дістати з пательні.

4. Обсмажити рибу. Секрет від Андрія - замість солі додати трішки соєвого соусу.

5. Залити рибу вершками, додати улюблені спеції та ще трохи протушкувати до готовності.

6. Поєднати все із відвареною до стану аль денте пастою.

Паста для коліжаночок і куниць готова!

Канелоні з фаршем від М'яти

Співачка М'ята, справжнє ім'я якої Юлія Загорська, навіть започаткувала свою кулінарну рубрику. І, звісно, до неї увійшов рецепт не зовсім пасти, а смачних канелоні.

Італійська паста має безліч рецептів. А канелоні - цікаве різноманіття Фото: Instagram

Інгредієнти:

канелоні - 1 упаковка;

фарш - 800 г;

цукіні - 1 шт;

часник - 1 зубчик;

томатна паста - 2 ч.л;

вода - 150 мл;

спеції, сіль за смаком.

Як приготувати:

1. Фарш, посолити поперчити, додати часник та потерти цукіні.

2. Масу ретельно перемішати, начинити нею кожну трубочку канелоні. Викласти у форму.

3. Дві чайні ложки томатної пасти розбавити з водою та залити канелоні.

4. Запікати у розігрітій до 180 градусів духовій шафі приблизно 40 хвилин.

Як бачите, все дуже просто та легко.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба показав, як готував гуцульський банош. А Міша Кацурін поділився рецептом солодких лінивих вареників.