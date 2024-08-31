Коханий Ріанни A$AP Rocky презентував кліп, знятий у Києві в 2021 році
Американський репер A$AP Rocky, який є коханим співачки Ріанни, випустив кліп на свою композицію "Tailor Swif", знятий у Києві в грудні 2021 року.
Як зазначається в описі під відеороботою, над ним працювали ізраїльські кліпмейкери Ваня Хейманн і Gal Muggia та український продакшн shelter.film. Оператором був Денис Лущик.
У кліпі можна побачити київський дворик, килими на стінах, коней, панд, ведмедя, вивіски магазинів українською та українські номери автомобілів.
Також, певно вже під час монтажу, на відео додали ракети та гелікоптери.
Коментатори з України впізнали на кадрах лівобережний Київ та почали хвалити репера та жартувати:
"Зі смаком та дуже стильно. Виходить Асап Рокі наш слоняра?", "Наш козак", "Стільки українців брали участь у створені, гордість", "Наш чорнобривець", "Чувак приїхав на лівий берег всього на день...", "наш живчик Асапослав Рокенко", "Добре, вважай пробачили тебе за Z-лук".
До речі, саме через літеру Z A$AP Rocky потрапив у скандал. У липні минулого року він презентував рекламний ролик, на якому засвітив підвіску у формі "Z" з танків. За це українські фани присоромили репера, адже саме таку літеру використовують окупанти для маркування своєї військової техніки. Пізніше виконавець видалив ролик.
Нагадаємо, у репера та Ріанни є двоє спільних синів.
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