Коханий Ріанни A$AP Rocky презентував кліп, знятий у Києві в 2021 році

Фото з Instagram A$AP Rocky

Американський репер A$AP Rocky, який є коханим співачки Ріанни, випустив кліп на свою композицію "Tailor Swif", знятий у Києві в грудні 2021 року.

Як зазначається в описі під відеороботою, над ним працювали ізраїльські кліпмейкери Ваня Хейманн і Gal Muggia та український продакшн shelter.film. Оператором був Денис Лущик.

У кліпі можна побачити київський дворик, килими на стінах, коней, панд, ведмедя, вивіски магазинів українською та українські номери автомобілів.

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Також, певно вже під час монтажу, на відео додали ракети та гелікоптери.

Репер зняв кліп у київському дворику Скріншот з YouTube

Килими на стінах теж засвітилися у відеороботі

На монтажі додали ракети Скріншот з YouTube

Скріншот з YouTube

Коментатори з України впізнали на кадрах лівобережний Київ та почали хвалити репера та жартувати:

"Зі смаком та дуже стильно. Виходить Асап Рокі наш слоняра?", "Наш козак", "Стільки українців брали участь у створені, гордість", "Наш чорнобривець", "Чувак приїхав на лівий берег всього на день...", "наш живчик Асапослав Рокенко", "Добре, вважай пробачили тебе за Z-лук".

До речі, саме через літеру Z A$AP Rocky потрапив у скандал. У липні минулого року він презентував рекламний ролик, на якому засвітив підвіску у формі "Z" з танків. За це українські фани присоромили репера, адже саме таку літеру використовують окупанти для маркування своєї військової техніки. Пізніше виконавець видалив ролик.

Нагадаємо, у репера та Ріанни є двоє спільних синів.