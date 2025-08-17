"Мої шикарні 40": Саліванчук у неоновому купальнику спробувала втекти від свого ювілею. Відео

Актриса Анна Саліванчук 17-го серпня святкує ювілей - їй виповнилося 40 років. І як Аня не намагалася втекти від свого віку, він її все ж таки наздогнав роком Венери.

Про це акторка повідомила у своєму Instagram, увірвавшись у свято яскравим та кумедним відео.

Щось Саліванчук не дуже зраділа своїм 40

"Привіт, мої шикарні 40! І так, я не боюсь віку, бо вважаю, що в мене прекрасне життя, наскільки воно може бути у нас в Україні. Я шикарно виглядаю, в мене прекрасні сини, чудова родина, улюблена робота! І тільки до 40 я зрозуміла, що треба любити себе і що треба жити, як хочу я, а не, як хоче оточення", - зазначила Анна.

Так завзято акторка намагалася втекти від дорослішання

"В мене був чудовий, плідний рік, купа цікавих проектів, багато подорожей, нових знайомств - і я вдячна всесвіту за все🙏🏻 А от з сьогоднішнього дня в мене починається неймовірний початок року Венери - який обіцяє мені багато цікавого🙏🏻", - зауважила ювілярка.

Також Саліванчук дала пораду від 40-річної:

"Живіть, кайфуйте, насолоджуйтесь життям. Творіть і витворяйте💋".

Але день народження її наздогнав тортом і вітаннями

