"Мої шикарні 40": Саліванчук у неоновому купальнику спробувала втекти від свого ювілею. Відео

Тамара Кудрявченко - 17 серпня, 11:15

Актриса Анна Саліванчук 17-го серпня святкує ювілей - їй виповнилося 40 років. І як Аня не намагалася втекти від свого віку, він її все ж таки наздогнав роком Венери. 

Про це акторка повідомила у своєму Instagram, увірвавшись у свято яскравим та кумедним відео. 

"Привіт, мої шикарні 40! І так, я не боюсь віку, бо вважаю, що в мене прекрасне життя, наскільки воно може бути у нас в Україні. Я шикарно виглядаю, в мене прекрасні сини, чудова родина, улюблена робота! І тільки до 40 я зрозуміла, що треба любити себе і що треба жити, як хочу я, а не, як хоче оточення", - зазначила Анна.


"В мене був чудовий, плідний рік, купа цікавих проектів, багато подорожей, нових знайомств - і я вдячна всесвіту за все🙏🏻 А от з сьогоднішнього дня в мене починається неймовірний початок року Венери - який обіцяє мені багато цікавого🙏🏻", - зауважила ювілярка.

Також Саліванчук дала пораду від 40-річної:

"Живіть, кайфуйте, насолоджуйтесь життям. Творіть і витворяйте💋". 

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID збирав цікаві факти про Саліванчук. Читайте, як вона перемогла у конкурсі краси "Міс Шепетівка", як працювала у сексі по телефону та була у шлюбі з депутатом. 

