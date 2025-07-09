"Мій мужчина - тільки я": Саліванчук у купальнику влаштувала спокусливі танці зі щіткою. Відео

Скріни з Instagram Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук, яка на відпочинку в Греції не лише насолоджується сонечком та купанням у морі та басейні, а й знімає контент для свого Instagram, потішила свою аудиторію новим відео.

39-річна зірка, вбрана в купальник, парео та капелюшок, влаштувала перед камерою звабливі танці під трек "Мужчина" Олени Омаргалієвої. А в якості партнера виступила щітка.

Саліванчук креативно розважається на грецькому відпочинку

"Все сама, мій мужчина - тільки я, сама поїхала купила продукти і приготувала, сама прюоприбирала, мам - море солене, мам купи морозива, мам сонце дуже світить, мам холодно", - стисло сформулювала Саліванчук, як минає її поїздка з двома синами, 9-річним Глібом та 4-річним Нікітою.

Акторка у кумедному відео похизувалася стрункою фігурою

Нагадаємо, в лютому розлучена Аня натякнула, що в неї з'явився залицяльник. Раніше актриса робила спробу познайомитися з кимось на Tinder.