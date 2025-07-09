"Мій мужчина - тільки я": Саліванчук у купальнику влаштувала спокусливі танці зі щіткою. Відео
Акторка Анна Саліванчук, яка на відпочинку в Греції не лише насолоджується сонечком та купанням у морі та басейні, а й знімає контент для свого Instagram, потішила свою аудиторію новим відео.
39-річна зірка, вбрана в купальник, парео та капелюшок, влаштувала перед камерою звабливі танці під трек "Мужчина" Олени Омаргалієвої. А в якості партнера виступила щітка.
"Все сама, мій мужчина - тільки я, сама поїхала купила продукти і приготувала, сама прюоприбирала, мам - море солене, мам купи морозива, мам сонце дуже світить, мам холодно", - стисло сформулювала Саліванчук, як минає її поїздка з двома синами, 9-річним Глібом та 4-річним Нікітою.
Нагадаємо, в лютому розлучена Аня натякнула, що в неї з'явився залицяльник. Раніше актриса робила спробу познайомитися з кимось на Tinder.
Саліванчук у шкіряному міні та денімі засвітила апетитний бюст у фешн-зйомці
Louis Vuitton за $4200 і люксові подарунки від екса: Саліванчук назвала вартість луку і відповіла, чи спілкується з колишнім
Не впізнати: Саліванчук здивувала перевтіленням із неочікуваною зачіскою та незвичним мейком
Саліванчук у ліфі й трусиках похизувалася пласким животом та засмагою. Фото
Саліванчук у різних бікіні посвітила апетитними формами на відпочинку в Буковелі. Фото