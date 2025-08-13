"Міс Шепетівка", шлюб із депутатом і диплом психолога: цікаві факти про Анну Саліванчук

39-річна Анна Саліванчук найбільше відома своїми ролями в серіалі "Одного разу під Полтавою" і фільмі "Свінгери", а також як акторка Київського академічного драматичного театру на Подолі. Окрім того, актриса активно веде свої акаунти в соцмережах і розказує про своє життя.

ТаблоID зібрав цікаві факти про Анну Саліванчук. Від перемоги на конкурсі "Міс Шепетівка", роботи в сексі по телефону до диплома психолога і особистої трагедій - найцікавіше далі в матеріалі.

"Міс Шепетівка"

Анна Саліванчук народилася у місті Шепетівка, Хмельницької області. З дитинства майбутня зірка відчувала себе впевнено, "завжди щось вигадувала" і була "класною дівчинкою", тож не дивно що у свої 14 Саліванчук перемогла в конкурсі "Міс Шепетівка". Після цього Анна стала дуже популярною в школі і такою собі інфлюенсеркою.

В юності Анна була дуже впевненою в собі Фото Instagram Саліванчук

"Після перемоги в конкурсі "Міс Шепетівка" до мене побільшало уваги. Якось я прийшла до школи у короткій спідниці та помітила, що подерла капронові колготки. Не розгубилася і з маленької дірки зробила кілька величезних....", - пригадувала акторка.

Коли молодші дівчата це побачили, то надихнулися екстравагантним на той момент виглядом Саліванчук і вже наступного дня прийшли до школи в колготках з дірками.

Амплуа

У 2006 році Анна Саліванчук закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення і почала працювати в Театрі на Подолі. Кар'єра Анни в кіно розпочалася з епізодів та невеличких ролей. Згодом актрису почали все частіше кликати зніматися, а її екранний час став більшим.

Через деякий час за Саліванчук закріпилося "амплуа сучки" - жінки з непростим характером. Втім, акторка зовсім не переймається цим і не надто прагне це змінити.

Своїм амплуа Анна не переймається Кадр з серіалу "Одного разу під Полтавою"

"Сучка так сучка. Головне гроші давайте і роботу. Я кайфую в кадрі, отримую велике задоволення. Навіть якщо я граю погану людину, яка вбиває когось чи підставляє, - я завжди знаходжу виправдання (своїй персонажці - ред.), щоб глядачу було шкода ту сучку", - наголосила зірка.

Робота в сексі по телефону

У студентські роки, щоб себе прогодувати, Анна працювала на різноманітних роботах, серед яких був секс по телефону.

"Вдень, звісно, вчилася, а вночі та зранку перед навчанням працювала. Був у біографії період, коли я одночасно працювала в службі "сексу по телефону" та на релігійному каналі. Вночі говорила: "Так, я торкаюся твоїх сідниць!". Зранку йшла на озвучування й казала: "Доброго ранку! Сьогодні свято Пресвятої Богородиці!", - розповідала актриса.

Анна не жалкує, адже чесно заробляла гроші Фото Instagram

Шлюб

Зі своїм чоловіком, нардепом Олександром Божковим, Анна Саліванчук познайомилася під час зйомок "Одного разу під Полтавою". На той момент Божков був виконавчим продюсером студії "Квартал 95" і мав змогу часто бачити Анну на зніманнях. Чоловік закохався в акторку з першого погляду, а от вона не одразу відповіла взаємністю.

Згодом Саліванчук підкорив розум Божкова, і вона "розтанула".

Анна і Олександр одружилися у 2015 році і були у шлюбі 8 років. За цей час у подружжя народилося двоє синів - Гліб та Микита.

Шлюб тривав 8 років Фото Instagram

У 2022 році Анна розповідала, що їх з чоловіком часто називали "італійською сімейкою", адже обидва мають вибухові темпераменти. Пара то сходилася, то розходилася кілька разів на день. На негаразди подружжя вплинула і велика війна. Саліванчук навіть хотіла поставити стосунки на "паузу", втім Божков був негативно налаштований щодо цього.

Було дуже багато спроб налагодити стосунки, поки у 2024 році акторка врешті не заявила, що вони з Олександром розлучаються.

Саліванчук з синами Фото Instagram

Диплом психолога

На початку великої війни Саліванчук вступила в Інститут післядипломної освіти ім. Т.Г.Шевченка на сімейну психологію, щоб врятувати власний шлюб і мати запасний варіант, адже акторська професія тоді була на паузі.

Окрім того, Анна все життя цікавилася психологією і частенько допомагала близьким.

Анна нині сімейний психолог Фото Instagram

"Поки я не знаю чи почну практикувати і допомагати людям, бо на щастя акторська професія вже на часі, і її я обожнюю, але ніколи не кажи ніколи, можливо, настане час і я почну допомагати людям зцілювати свої душі", - поділилася акторка.

Знайомилася в Tinder

Після розлучення Анна Саліванчук вирішила розважитися і створила акаунт на Tinder. Через деякий час акторка зрозуміла, що з того нічого не вийде.

"Багато хто писав: "тут селебріті". Я така, зрозуміло, мінус. Коли так пишуть, це вже не моя емоційно людина. Людина, яка емоційно впевнена в собі, так не напише, вона буде спілкуватись нормально", - поділилася Анна.

Акторку можна було зустріти на Tinder фото з instagram Анни Саліванчук

Акторка заходила в додаток раз на місяць або раз на два тижні, а потім зрозуміла, що це "не її тема взагалі".

Ненароджені діти

У 2018 році українська актриса вдруге завагітніла, однак на 15-му тижні розвиток плода зупинився. Лікарі спочатку чекали природного виходу плода, але цього не сталося. За два місяці їй довелося стимулювати повноцінні пологи. Актриса бачила мертву дитину, що стало для неї глибоко травматичним досвідом.

У житті Саліванчук була трагедія Фото Instagram

У день пологів вона вийшла на сцену театру виконувати роль, де за сценарієм просила зробити аборт. Колеги були вражені щирістю її емоцій, адже знали про трагедію.

Подібне сталося і під час першої вагітності: тоді Саліванчук чекала двійню, але дівчинка завмерла та залишалася з матір’ю до народження Гліба. Зірка зізналася, що не жалкує про другий викидень, адже дізналася про серйозну генетичну патологію плода.

Нагадаємо, Анна Саліванчук колись показувала себе 21-річну, а також ділилася принципами виховання синів.