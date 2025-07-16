Саліванчук у плетеному бікіні ефектно пробіглася узбережжям і показала вдалі пози для фото
Акторка Анна Саліванчук продовжує тішити фоловерів відпочинковим контентом і цього разу вона в купальнику ефектно пробіглася узбережжям.
На відео актриса у молочному бікіні та в перлах посвітила апетитними формами на камеру.
А ще акторка порадила, які пози обрати для вдалого фото.
Як відомо, Анна виховує 9-річного Гліба і 3-річного Микиту від колишнього чоловіка, депутата Олександра Божкова. Раніше вона розказувала, чим заробляє окрім акторства.
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