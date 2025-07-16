Саліванчук у плетеному бікіні ефектно пробіглася узбережжям і показала вдалі пози для фото

Марія Мельник - 16 липня, 16:00

Акторка Анна Саліванчук продовжує тішити фоловерів відпочинковим контентом і цього разу вона в купальнику ефектно пробіглася узбережжям.

На відео актриса у молочному бікіні та в перлах посвітила апетитними формами на камеру. 

Анна Саліванчук посвітила формами

А днями зірка позувала у нюдовому купальнику

Актриса показала себе з пікантних ракурсів

Актриса показала себе з пікантних ракурсів


Анна явно увійшла в раж

Анна явно увійшла в раж

Саліванчук в молочному купальнику

Судячи з образу, Анна неабияк полюбляє аксесуари

А ще акторка порадила, які пози обрати для вдалого фото.

Як вам така поза?

Як вам така поза?

Саліванчук подуркувала для фото

Саліванчук точно не дасть фотографу сумувати

Як відомо, Анна виховує 9-річного Гліба і 3-річного Микиту від колишнього чоловіка, депутата Олександра Божкова. Раніше вона розказувала, чим заробляє окрім акторства.

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Анна Саліванчук
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