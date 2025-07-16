Саліванчук у плетеному бікіні ефектно пробіглася узбережжям і показала вдалі пози для фото

Акторка Анна Саліванчук продовжує тішити фоловерів відпочинковим контентом і цього разу вона в купальнику ефектно пробіглася узбережжям.

На відео актриса у молочному бікіні та в перлах посвітила апетитними формами на камеру.

А днями зірка позувала у нюдовому купальнику

Актриса показала себе з пікантних ракурсів

Анна явно увійшла в раж

Судячи з образу, Анна неабияк полюбляє аксесуари

А ще акторка порадила, які пози обрати для вдалого фото.

Як вам така поза?

Саліванчук точно не дасть фотографу сумувати