"Обожнюю її": Шерон Стоун назвала актрису, яку бачить у ролі себе

65-річна голлівудська актриса Шерон Стоун зізналася, яку молодшу колегу бачить у ролі молодої себе.

Як повідомила Стоун у подкасті The Lady Gang, Марго Роббі - ідеальна кандидатура.

"Я обожнюю Марго Роббі, тож, мабуть, її", - відповіла Стоун на запитання, кого з молодих актрис вибрала б на роль у фільм про себе.

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"Вона така талановита. Коли я побачила, як вона грає Тоню Гардінг, я подумала - це воно!", - зізналася Шерон і погодилася з ведучими подкасту, що Роббі - найкрутіша.

Як відомо, 33-річна Роббі перебуває на піку своєї кар’єри після ролі у цьогорічному блокбастері "Барбі", який наразі заробив 1,4 мільярда доларів у світовому прокаті.

Марго Роббі також відома ролями у фільмах "Вавилон", "Загін самогубців" та "Одного разу в Голлівуді" Фото Getty Images

А зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун не так давно зізналася, що після розриву аневризми у 2001 році втратила усе, зокрема і кар'єру, бо її припинили запрошувати зніматися.