"Любіть себе одягнену і роздягнену": Дімопулос привітала з 8 березня еротичними фото

Колишня співачка, блогерка Санта Дімопулос приєдналася до слів колег і привітала з днем рівноправності жінок і чоловіків .

З приводу цього 36-річна Санта розказала, що означає бути жінкою, і (в усіх сенсах слова) оголилася перед підписниками.

"Красуні, сьогодні наш день! Як і всі попередні та майбутні. Бути жінкою – справжнє мистецтво. Це вміння поєднувати в собі силу та ніжність, мудрість та красу, впевненість та чуйність. Жінки мають унікальну здатність надихати, створювати, творити, любити і долати будь-які перешкоди. Наша сила не у фізичній силі, а у стійкості духу, великодушності та здатності робити цей світ краще", - запевнила Дімопулос.

Хто-хто, а Санта точно знає, як надихати (як мінімум своєю чудовою формою) фото з instagram

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Блогерка любить себе і залюбки бере участь у відвертих фотосетах

"Кожна з вас гідна всього найкращого. Знайте свою цінність, любіть себе в будь-якому стані: радісною, в плачі, одягнену, роздягнену, злу, смішну, засмучену, натхненну, з чоловіком і без, і ніколи не погоджуйтесь на менше.

Бути жінкою – це справжній подарунок всесвіту: бути жіночною і одночасно успішною, мати можливість народжувати нове життя, любити від щирого серця і обирати свій шлях і свою автентичність", - наголосила ексспівачка.

До речі, днями Дімопулос перенесла планове хірургічне втручання

Нагадаємо, раніше співачка Настя Каменських привітала з Міжнародним жіночим днем з квітами на голих грудях.