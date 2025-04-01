"Нічні розваги": Дімопулос у Дубаї показала сина в кріокамері та себе в рожевому спортлуці

Інфлюенсерка і енергетичний коуч Санта Дімопулос показала, чим розважає сина Даніеля, який приїхав до неї на канікули в Дубай.

Хлопець, як відомо, прийняв рішення жити з батьком в Україні, але з мамою бачитися не відмовлявся. Тим більше, коли вона дозволяє йому спробувати кріокамеру. Принаймні для фото в Instagram.

"Нічні розваги", - написала Санта і виклала світлину, де її 16-річний син стоїть в кріокамері.

Раніше Санта і сама показувалася в кріокамері, де температура була -83

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А ще Дімопулос традиційно посвітила тілом у спортивному луці після тренування, які займають велику частину її рутини.

За останній час 37-річна Дімопулос помітно пострункішала і підсушилася

Нагадаємо, сина Даніеля Санта народила у стосунках з шоуменом Андрієм Джеджулою, з яким розійшлася ще в 2010-му році. А в шлюбі з Ігорем Кучеренком, який розпався рік тому, в неї народилася дочка Софія.