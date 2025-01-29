"Його свідоме рішення": екс Дімопулос повідомив, що їхній 16-річний син тепер живе з ним

Виявляється, син блогерки Санти Дімопулос Даніель, який взимку 2023-го року вперше за час повномасштабного вторгнення приїхав до України, зрештою остаточно залишився в Києві.

Хлопець, якому зараз 16, живе зі своїм батьком, шоуменом Андрієм Джеджулою. Про це останній розповів "Фокусу".

"...Син зараз живе зі мною. Це його свідоме рішення. Він у свої 15 років приїхав до мене й 24/7 перебуває під моїм наглядом та вихованням", - повідомив Андрій.

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Даніель - син Санти Дімопулос від цивільного шлюбу з Джеджулою Фото з Instagram Джеджули

"Мабуть, прийшов той момент, коли недостатньо тільки уваги матері й необхідна увага батька. Батьківське виховання. Зараз ми готуємо його до реального життя. До того, яким має бути чоловік. Він багато вчиться й "схоплює"", - додав він.

49-річний шоумен розповів, як виховує Даніеля.

"Я вчу його досить демократично. Водночас можу сказати, що це і досить суворе виховання. В ньому є як обов'язки так й бонуси. І покарання за провину він придумує собі сам. Він знає, що може статися і намагається не робити якихось кроків, які матимуть наслідки", - зазначив він.

У 15 років хлопець прийняв рішення, що надалі хоче жити з батьком

Як похвалився зірковий батько, первісток прекрасно володіє англійською мовою, вчить німецьку та іспанську.

"Виховую сина максимально в чоловічому форматі. Він гарний хлопець: займається спортом в тренажерному залі, ходить на карате і шахи. Ми з ним друзі. Я навіть більше перейняв на себе роль старшого брата, якого в нього ніколи не було. Ми можемо про все з ним говорити чи обговорювати", - запевнив Андрій.

"Якщо ви маєте дорослих дітей, віком десь 14-17 років, то маєте знати — це непростий період. Змінюється дуже багато інтересів та поглядів. І весь цей час ти маєш бути поруч, щоб не пропустити викликів і змін у якийсь неправильний бік. У нас із цим все добре: Даніель патріот, вміє нелінійно мислити, вчиться бути максимально демократичним, толерантним і працьовитим хлопцем", - розповів він.

Середню школу Даніель закінчував у Франції

Джеджула і Дімопулос, котрі після свого розставання перебували в ненайкращих стосунках, зрештою порозумілися. Нині їхні взаємини чоловік може описати словом "інформативні".

"Ми піклуємось й радимося з приводу тих чи інших моментів стосовно Даніеля. Тобто це такі відносини, які мають бути у батьків, які давно не живуть разом й коли у кожного власне життя. Головне, що нас пов'язує — це спільна дитина, якою треба опікуватися. З розумом, з бажанням не псувати стосунки, а навпаки - покращувати. Все в інтересах дитини. Наразі стосунки досить конструктивні й пов'язані виключно з вихованням дитини", - запевнив Джеджула.

Нагадаємо, крім Даніеля в 37-річної Санти є донька Софія, якій 5. Із її батьком, бізнесменом Ігорем Кучеренком колишня співачка торік розійшлася після 11 років шлюбу.