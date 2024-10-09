Дімопулос похизувалася своєю спортивною "цукеркою" на заняттях
Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос показала, як проходять дубайські будні її 5-річної доньки Софії.
У своєму Instagram зіркова мама похизувалася спортивними успіхами дівчинки.
Судячи з фото, Софія займається і танцями, і гімнастикою.
Як відомо, Софія народилася у шлюбі Санти з бізнесменом Ігорем Кучеренком. У квітні цього року подружжя розлучилося. У блогерки також є старший син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.
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