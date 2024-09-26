"Знадобилися роки, щоби це побачити": Дімопулос назвала спільну рису своїх колишніх

Колишня співачка, а нині блогерка та коучеса Санта Дімопулос, яка у січні несподівано оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Ігорем Кучеренком, схоже, дала легенький натяк на те, що ж стало однією з причин.

Відповідаючи на запитання підписників у Insta-сторіс, 37-річна жінка назвала спільну рису своїх колишніх.

"Вони були схожі однією дуже особливою рисою - всі нарциси з уникаючим типом прив'язаності... Просто-таки як мій батько був", - зізналася Санта.

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"Мені знадобилися роки аналізу, навчання та практик, щоби це побачити та зрозуміти. Так і перервалась моя карма", - додала вона, зазначивши, що тепер їй подобається інший типаж чоловіків.

Отже, раніше Санту приваблювали нарциси

Щоправда, поки що серце Дімопулос вільне. Вона пояснила, з якою людиною буде готова побудувати нові стосунки.

"Я буду сама доти, доки поряд не з'явиться той, хто ніколи не буде наповнювати моє серце сумнівами, з ким я почуватимуся легко, впевнено та спокійно. На кого можна покластися, кому можна довіряти і не треба розповідати, як зі мною поводитися. Хто зможе відкрити своє серце і бути чесним до кінця, хто зробить все, щоби я відчула себе коханою та почутою", - зазначила блогерка.

Зі слів Санти, з потенційним майбутнім обранцем у неї мають співпадати цінності та енергетика, а ще він має менше говорити, а більше робити.

У попередніх стосунках блогерка не почувалася легко і спокійно?

Нагадаємо, серед відомих ексів Дімопулос - бізнесмен Володимир Самсоненко і шоумен Андрій Джеджула. Від останнього жінка має сина Даніеля, а від Кучеренка - дочку Софію.











