Не лише обличчя: Дімопулос здивувала ін'єкціями у живіт

Ексспівачку, інфлюенсерку і блогерку Санту Дімопулос найчастіше можна побачити або у спортзалі, або у косметолога.

Цього разу блогерка показала, яку процедуру для пружності шкіри живота робить.

Під шкіру живота Санта коле ін’єкційний біоремоделюючий препарат, створений для покращення стану шкіри тіла. Зазвичай він використовується для зон, які втрачають тонус з віком — живіт, руки, стегна, коліна.

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Блогерка дбає про свій прес не менше, ніж про обличчя

Як відомо, Дімопулос не приховує, що омолоджує обличчя за допомогою ін'єкцій. Раніше ексвиконавиця показала, в які ділянки обличчя і тіла коле ботокс і пояснила, чому.

До речі, окрім обличчя та тіла ексзірка також дбає і про шкіру голови, про процедури для якої розповідала раніше.