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Дімопулос у яскравому топі посвітила рельєфним тілом на балійському ретриті. Фото

Карина Тімкова - 17 березня, 12:30

Блогерка і колишня співачка, а нині лайф-коуч Санта Дімопулос знову влаштувала ретрит на Балі.

У своєму Instagram 37-річна зірка показала групові медитації та практики для розслаблення й духовного очищення, які сама організовує.

Дімопулос у сукні з розрізами на талії попозувала на Балі

Для свого ретриту Дімопулос вдягнула легку чорну сукню з глибоким декольте

Фото Instagram

"Деякі моменти не можна зафіксувати, їх можна лише відчути. Деякі зв'язки не пов'язані часом, лише серцем. Деякі перетворення не можна побачити очима, їх можна лише відчути душею", — підписала знімки Санта.


Санта Дімопулос у топі й шортах виконала фізичні вправи
Ексспівачка показала, як шукала гармонію на Балі
Санта Дімопулос показалася на ретриті на Балі

Санта не забула похизуватися струною фігурою, над якою багато працює на тренуваннях

Санта Дімопулос попозувала з глибоким декольте

Блогерка продовжує зазнавати трансформацій і ділитися процесом

Санта Дімопулос показала свій відпочинок на Балі

Вона додала, що залишилася задоволеною жіночим ретритом

Нещодавно Дімопулос поділилася спільним відпочинком з донькою на Балі. А ще вони разом відвідали процедури краси. Також колишня співачка побувала у кріокамері.

До речі, окрім 5-річної Софії Санта також має 16-річного сина Даніеля. У січні цього року стало відомо, що юнак вирішив жити зі своїм батьком, шоуменом Андрієм Джеджулою.

А майже рік тому Санта Дімопулос зізналася, що розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком.

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