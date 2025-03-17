Дімопулос у яскравому топі посвітила рельєфним тілом на балійському ретриті. Фото
Блогерка і колишня співачка, а нині лайф-коуч Санта Дімопулос знову влаштувала ретрит на Балі.
У своєму Instagram 37-річна зірка показала групові медитації та практики для розслаблення й духовного очищення, які сама організовує.
"Деякі моменти не можна зафіксувати, їх можна лише відчути. Деякі зв'язки не пов'язані часом, лише серцем. Деякі перетворення не можна побачити очима, їх можна лише відчути душею", — підписала знімки Санта.
Нещодавно Дімопулос поділилася спільним відпочинком з донькою на Балі. А ще вони разом відвідали процедури краси. Також колишня співачка побувала у кріокамері.
До речі, окрім 5-річної Софії Санта також має 16-річного сина Даніеля. У січні цього року стало відомо, що юнак вирішив жити зі своїм батьком, шоуменом Андрієм Джеджулою.
А майже рік тому Санта Дімопулос зізналася, що розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком.