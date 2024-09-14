"Завжди з тобою і завжди за тебе": Дімопулос ніжно привітала доньку з 5-річчям. Відео

Юлія Леськова 14 вересня, 14:02
Санта Дімопулос з донькою позує для фото
Фото з Instagram Санти Дімопулос

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос ніжно привітала свою доньку Софію з 5-річчям та показала в Instagram кумедне відео з нею.

"З днем народження, мій Всесвіт. Моя доросла, унікальна душа! З моменту твого народження, коли я вперше подивилася в твої очі, я зрозуміла, що ти вже мудрість, і все, що тобі потрібно - це підтримка, і дякувати, що стала твоїм провідником у цей світ!" - написала Санта.

Вона додала, що не сумнівається у тому, що Софія набагато краща та сильніша за неї.


"Я така щаслива, що ти обрала мене своєю мамою. Це справді благословення. Пам'ятай, я завжди з тобою і завжди за тебе. Люблю безмежно", - зазначила Дімопулос.

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Скріншот з Instagram Санти Дімопулос

Нагадаємо, у Санти Дімопулос є старший син Даніель від шоумена Андрія Джеджули. Свої дітей блогерка називає "найкращими проєктами".

Як відомо, Софія народилася у шлюбі Санти з бізнесменом Ігорем Кучеренком. У квітні цього року подружжя розлучилося.

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