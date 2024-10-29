"Друг, учитель, тригер": Дімопулос спільними фото привітала сина з 16-річчям

37-річна блогерка Санта Дімопулос привітала свого сина від Андрія Джеджули, Даніеля з 16-річчям.

Ексспівачка запостила фото свого первістка і залишила для нього теплі слова.

"Сьогодні дуже щасливий день для мене - день народження мого сина. Мій друг, учитель, тригер і нескінченна любов. Ти мислиш інакше, тобі байдуже, що подумають інші, у тебе неймовірно добре серце, і ти завжди хочеш усім допомогти. Я не перестану дякувати за те, що така прекрасна душа довірена мені. Шкода, що не поруч сьогодні, але ти знаєш, що я завжди з тобою і завжди за тебе", - написала мама.

Реклама:

Санта не змогла зробити свіже фото, через те, що нині син перебуває в Україні, тому довелося підмальовувати минулорічне скрін з Instagram

Привітав підлітка і батько Андрій, в якого він нині гостить.

Ще зовсім маленький Даніель з батьком влаштували кепковий флешмоб

У фотоплівці батька назбиралося чимало фото з хлопцем

Нагадаємо, блогерка також виховує 5-річну доньку Софію від другого ексчоловіка Ігоря Кучеренка.

До речі, це вже не перша подорож Даніеля в Україну. У січні замість того, аби поїхати з мамою на Балі, хлопець зустрічав свята в Україні з татом.