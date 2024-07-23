Знову разом: у мережі показали Керрі та Ейдона в елегантних луках на зйомках сіквелу "Секс і місто"
Поки творці серіалу "І просто так" працюють над новим сезоном, фани, затамувавши подих, чекають на цікаві деталі, анонси тощо.
Один із таких "спойлерів" днями завірусився у мережі. Фотографам вдалось піймати виконавців головних ролей Сару Джессіку Паркер та Джона Корбетта (Керрі й Ейдон) на знімальному майданчику. Обидва були одягнені у total black, які вочевидь є сценічними костюмами їхніх персонажів.
Як відомо, "І просто так" – є сиквелом культового серіалу "Секс і місто". Його прем’єра у 2021-му наробила чимало галасу і навіть спричинила кілька скандалів.
Нагадаємо, раніше TabloID розповідав, як нині виглядають актори "Секс і місто".
Джеймі Лі Кертіс, Франк Вільде, Шон Пенн, Кейт Міддлтон та інші світові зірки, які підтримують Україну у війні з Росією
"Моя бабця таким каструлю накривала": Сара Джессіка Паркер епатувала підписників екстравагантним мегакапелюхом
Містер Біг, Ейдан, Керрі, Шарлотта і Саманта: як змінилися актори з серіалу "Секс і місто" за 26 років. Фото