Знову разом: у мережі показали Керрі та Ейдона в елегантних луках на зйомках сіквелу "Секс і місто"

Поки творці серіалу "І просто так" працюють над новим сезоном, фани, затамувавши подих, чекають на цікаві деталі, анонси тощо.

Один із таких "спойлерів" днями завірусився у мережі. Фотографам вдалось піймати виконавців головних ролей Сару Джессіку Паркер та Джона Корбетта (Керрі й Ейдон) на знімальному майданчику. Обидва були одягнені у total black, які вочевидь є сценічними костюмами їхніх персонажів.

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Як відомо, "І просто так" – є сиквелом культового серіалу "Секс і місто". Його прем’єра у 2021-му наробила чимало галасу і навіть спричинила кілька скандалів.

Нагадаємо, раніше TabloID розповідав, як нині виглядають актори "Секс і місто".