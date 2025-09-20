"Ти сильна, ти надихаєш": Сара Мішель Геллар коштовним подарунком привітала дочку з 16-річчям

Фото з Instagram Сари Мішель Геллар

48-річна американська акторка Сара Мішель Геллар привітала свою доньку Шарлотту з 16-річчям та похвалилася коштовним подарунком для неї.

"16 років тому в цей день ти зробила мене мамою. Я вважаю, що дочка - це просто маленька дівчинка, яка виростає і стане твоєю найкращою подругою. Шарлотта, ти є тим і набагато більше", - написала зірка серіалу про Баффі.

Геллар також зазначила, що її дочка сильна та весела.

"Ти сильна, ти надихаєш, ти добра, ти весела (майже така ж весела як я) і головне ти унікальна, найкраща. Мені так пощастило називати тебе моєю найкращою подругою. І я так само рада нарешті стати твоїм пасажиром, принцесо", - додала акторка, маючи на увазі розкішне авто, яке подарувала дочці.

Акторка показала фото зі своєю донькою, коли та була немовлям

Сара згадала, якою її донечка була у дитинстві

На 16-річчя зіркова матуся подарувала доньці розкішний джип

