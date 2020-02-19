Баффі, Енджел та Костиль: як виглядають актори серіалу про винищувачку вампірів зараз
Якщо ви належите до покоління міленіалів, то імена Баффі, Енджел і Спайк не можуть не викликати у вас приємну ностальгію за тими часами, коли серіали ще дивилися по телевізору, а не у мережі чи на Нетфліксі.
У 1997-му році серця підлітків по всьому світу підкорила тендітна дівчина з суперздібностями – Баффі Саммерс. І аж до 2003-го усі фанати серіалу стежили за пригодами винищувачки вампірів та її друзів.
На початку 2000-х виконавці головних ролей у серіалі були справжніми кумирами та зірками. Але не всі з них змогли зберегти славу та зіграти в інших успішних проєктах.
Ми вирішили нагадати усім фанатам "Баффі – винищувачки вампірів", як виглядають та чим займаються нині актори серіалу.
14-го квітня актрисі Сарі Мішель Геллар виповниться 43 роки, і 18 з них вона живе у щасливому шлюбі зі своїм колегою Фредді Принцем-молодшим. Пара має 10-річну доньку Шарлотту Грейс та 7-річного сина Роккі Джеймса.
До речі, Сара Мішель дружить з актрисою Шеннен Догерті і підтримує її протягом усіх років боротьби з раком. Також Геллар не залишає і свою подружку - актрису Сельму Блер, хвору на розсіяний склероз.
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Окрім ролі Баффі, Сара Мішель також відома головною роллю у фільмі "Жорстокі ігри". І хоча більшої слави, ніж після "Баффі", Геллар вже не отримала, про неї досі пам'ятають та нерідко згадують у пресі.
Роль загадкового та сексуального вампіра Енджела, у якого була закохана Баффі, зіграв американський актор Девід Боріаназ. Після цього він також грав головну роль у серіалі "Енджел", який є спін-оффом серіалу про Баффі.
Ще одним успішним проєктом Боріаназа став серіал "Кістки". А нині 50-річний актор грає головну роль у телесеріалі "Спецназ" (Seal Team).
Уже 18 років Девід одружений з актрисою Джеймі Бергман, яку знає з дитинства. Пара виховує 17-річного сина Джейдена та 10-річну доньку Беллу.
З появою другого сексі-вампіра Спайка у серіалі утворився любовний трикутник. Адже Баффі не встояла перед брутальним фарбованим блондином, якого зіграв американський актор і музикант Джеймс Марстерс.
Після "Баффі" в актора більше не було помітних ролей, хіба що у серіалі "Таємниці Смолвілля" в якості запрошеної зірки. Нині Марстерс, судячи з його Instagram, частіше виступає як музикант, ніж грає в кіно.
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Роль найкращої подружки Баффі, Віллоу зіграла американська актриса Елісон Ханніган, відома також участю в серіалі "Як я зустрів вашу маму" та в усіх частинах "Американського пирога".
Судячи з Instagram, 45-річна актриса щаслива у шлюбі з Алексісом Денісофом.
Найменш успішно після "Баффі" склалася кар'єра актора Ніколаса Брендона, який зіграв Зендера Харрісона.
Про особисте життя Ніколаса відомо небагато, але, судячи з Instagram, 48-річний актор наразі самотній.
Роль наставника Баффі, Руперта Джайлза зіграв англійський актор Ентоні Хед. Цікаво, що після зйомок у серіалі, Ентоні вів документальну програму "Справжні жахи" на Discovery Channel, присвячену надприродним явищам, зокрема вампірам, перевертням, відьмам тощо.
Також у винищувачки була молодша сестра Дон, яку зіграла Мішель Трахтенберг. У неї після серіалу було ще багато успішних проєктів, як, наприклад, "Доктор Хаус", "Закон і порядок", "Пліткарка", фільм "Євротур" тощо.
Фото з Instagram
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