Баффі, Енджел та Костиль: як виглядають актори серіалу про винищувачку вампірів зараз

Середа, 19 лютого 2020, 14:30

Якщо ви належите до покоління міленіалівто імена Баффі, Енджел і Спайк не можуть не викликати у вас приємну ностальгію за тими часами, коли серіали ще дивилися по телевізору, а не у мережі чи на Нетфліксі.

У 1997-му році серця підлітків по всьому світу підкорила тендітна дівчина з суперздібностями – Баффі Саммерс. І аж до 2003-го усі фанати серіалу стежили за пригодами винищувачки вампірів та її друзів.

 
Якщо ти не знаєш, хто така Баффі, ти або народився після 2000-х, або належиш до покоління "Династії" та "Санта-Барбари" 

На початку 2000-х виконавці головних ролей у серіалі були справжніми кумирами та зірками. Але не всі з них змогли зберегти славу та зіграти в інших успішних проєктах.

 
Спайк або в українському дубляжі Костиль був справжнім секс-символом 
 
Не кажучи вже про мовчазного та сексуального вампіра Енджела 

Ми вирішили нагадати усім фанатам "Баффі – винищувачки вампірів", як виглядають та чим займаються нині актори серіалу.

14-го квітня актрисі Сарі Мішель Геллар виповниться 43 роки, і 18 з них вона живе у щасливому шлюбі зі своїм колегою Фредді Принцем-молодшим. Пара має 10-річну доньку Шарлотту Грейс та 7-річного сина Роккі Джеймса. 

 
Як не крути, а Баффі стала головною роллю в житті Сари Мішель Геллар 
 
Фредді та Сара Мішель познайомилися на зйомках фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа" і зустрічалися два роки перед тим, як одружитися. Вони також разом зіграли у фільмі "Скубі-Ду" 
 
Подружжя наголошує на тому, що потрібно постійно працювати над стосунками
 
Якщо не знаєш, що подарувати коханій на річницю - подаруй їй піжаму з власним зображенням :)

До речі, Сара Мішель дружить з актрисою Шеннен Догерті і підтримує її протягом усіх років боротьби з раком. Також Геллар не залишає і свою подружку - актрису Сельму Блер, хвору на розсіяний склероз. 

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Публикация от Sarah Michelle (@sarahmgellar) 5 Авг 2019 в 3:03 PDT

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Публикация от Sarah Michelle (@sarahmgellar) 28 Янв 2020 в 9:37 PST

Окрім ролі Баффі, Сара Мішель також відома головною роллю у фільмі "Жорстокі ігри". І хоча більшої слави, ніж після "Баффі", Геллар вже не отримала, про неї досі пам'ятають та нерідко згадують у пресі. 

 
У свої найкращі роки Сара Мішель була бажаною зіркою для багатьох видань і фотографів 

Роль загадкового та сексуального вампіра Енджела, у якого була закохана Баффі, зіграв американський актор Девід Боріаназ. Після цього він також грав головну роль у серіалі "Енджел", який є  спін-оффом серіалу про Баффі. 

 
Баффі та Енджел були ідеальною парою 

Ще одним успішним проєктом Боріаназа став серіал "Кістки". А нині 50-річний актор грає головну роль у телесеріалі "Спецназ" (Seal Team). 

Уже 18 років Девід одружений з актрисою Джеймі Бергман, яку знає з дитинства. Пара виховує 17-річного сина Джейдена та 10-річну доньку Беллу. 

 
Тепер Боріаназ грає роль старшого чіф-петті-офіцера у серіалі "Спецназ"
 
Актор одружений з 2001-го року 

З появою другого сексі-вампіра Спайка у серіалі утворився любовний трикутник. Адже Баффі не встояла перед брутальним фарбованим блондином, якого зіграв американський актор і музикант Джеймс Марстерс

Після "Баффі" в актора більше не було помітних ролей, хіба що у серіалі "Таємниці Смолвілля" в якості запрошеної зірки. Нині Марстерс, судячи з його Instagram, частіше виступає як музикант, ніж грає в кіно. 

 
Важко впізнати Костиля у цьому русявому 57-річному красені 
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‪“Happy Birthday to meeeeeee!”‬ ‪GOTR LA 8/10/19

Публикация от James Marsters (@jamesmarstersof) 20 Авг 2019 в 11:15 PDT

 
Це син Джеймса від першого шлюбу, 23-річний Салліван, який грає у групі разом із татом. Більше дітей у Марстерса наче нема 

Роль найкращої подружки Баффі, Віллоу зіграла американська актриса Елісон Ханніган, відома також участю в серіалі "Як я зустрів вашу маму" та в усіх частинах "Американського пирога". 

Судячи з Instagram, 45-річна актриса щаслива у шлюбі з Алексісом Денісофом. 

 
У Елісон дві дочки - 10-річна Сатьяна Марі і 7-річна Ківа Джейн 
 
Елісон майже не змінилася 

Найменш успішно після "Баффі" склалася кар'єра актора Ніколаса Брендона, який зіграв Зендера Харрісона.

Про особисте життя Ніколаса відомо небагато, але, судячи з Instagram, 48-річний актор наразі самотній. 

 
Легендарні Зендер та Віллоу 20 років потому 
 
Після "Баффі" Брендон мав роль у серіалі "Мислити як злочинець" та грав у театрі 

Роль наставника Баффі, Руперта Джайлза зіграв англійський актор Ентоні Хед. Цікаво, що після зйомок у серіалі, Ентоні вів документальну програму "Справжні жахи" на Discovery Channel, присвячену надприродним явищам, зокрема вампірам, перевертням, відьмам тощо. 

 
Якщо вірити Вікіпедії, 65-річний Хед живе у графстві Сомерсет з дружиною Сарою Фішер. Пара разом з 1982 року та має двох дочок 

Також у винищувачки була молодша сестра Дон, яку зіграла Мішель Трахтенберг. У неї після серіалу було ще багато успішних проєктів, як, наприклад, "Доктор Хаус", "Закон і порядок", "Пліткарка", фільм "Євротур" тощо. 

 
Так обидві "сетрички" виглядали у далекому 2001-му
 
А це 34-річна Мішель Трахтенберг нині

Фото з Instagram

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