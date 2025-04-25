"Баффі" Сара Мішель Геллар назвала секрет свого 22-річного шлюбу

Карина Тімкова - 25 квітня, 16:00

Американська актриса Сара Мішель Геллар розкрила секрет свого 22-річного шлюбу з чоловіком Фредді Принцом-молодшим

У новому інтерв'ю зірка серіалу про винищувачку вампірів Баффі чесно відповіла, що має різні ванні кімнати зі своїм коханим. І саме це, на її думку, допомогло зробити їхні стосунки такими міцними, пише Page Six.

"Роздільні санвузли… Це так просто!", — зізналася 48-річна знаменитість.

Сара Мішель Геллар розповіла про шлюб з чоловіком
Пара вперше зустрілась у 1997 році на спільних зйомках
Фото Instagram

А ще ведучі запитали в акторки, чи є у них з чоловіком різні ліжка, які вони зсовують, коли хочуть побути разом і навпаки. Геллар зазначила, що "не думала про таке, але це хороша ідея".

Не секрет, що чимало пар шоубізу обирають свій комфорт і сплять окремо від своїх партнерів. Про різні ліжка вже розповідали Ольга Сумська і Віталій Борисюк. А Камерон Діас взагалі закликала "нормалізувати окремі спальні".

Сара Мішель Геллар розповіла про стосунки з чоловіком

Сара Мішель назвала побутовий момент, який робить її шлюб міцніший

Фото Instagram

Нагадаємо, пара довго була просто друзями, поки вперше не сходила на побачення у 2000 році. А вже у 2002-му вони побрались у Мексиці. Сара Мішель і Фредді виховують 15-річну дочку Шарлотту і 12-річного сина Рокі.

До речі, також "Баффі" любить хизуватися струнким тілом у бікіні та в пікантному міні позувати на прем'єрі фільму.

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