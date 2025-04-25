"Баффі" Сара Мішель Геллар назвала секрет свого 22-річного шлюбу

Американська актриса Сара Мішель Геллар розкрила секрет свого 22-річного шлюбу з чоловіком Фредді Принцом-молодшим.

У новому інтерв'ю зірка серіалу про винищувачку вампірів Баффі чесно відповіла, що має різні ванні кімнати зі своїм коханим. І саме це, на її думку, допомогло зробити їхні стосунки такими міцними, пише Page Six.

"Роздільні санвузли… Це так просто!", — зізналася 48-річна знаменитість.

Пара вперше зустрілась у 1997 році на спільних зйомках Фото Instagram

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А ще ведучі запитали в акторки, чи є у них з чоловіком різні ліжка, які вони зсовують, коли хочуть побути разом і навпаки. Геллар зазначила, що "не думала про таке, але це хороша ідея".

Не секрет, що чимало пар шоубізу обирають свій комфорт і сплять окремо від своїх партнерів. Про різні ліжка вже розповідали Ольга Сумська і Віталій Борисюк. А Камерон Діас взагалі закликала "нормалізувати окремі спальні".

Сара Мішель назвала побутовий момент, який робить її шлюб міцніший Фото Instagram

Нагадаємо, пара довго була просто друзями, поки вперше не сходила на побачення у 2000 році. А вже у 2002-му вони побрались у Мексиці. Сара Мішель і Фредді виховують 15-річну дочку Шарлотту і 12-річного сина Рокі.

До речі, також "Баффі" любить хизуватися струнким тілом у бікіні та в пікантному міні позувати на прем'єрі фільму.