"Баффі" Сара Мішель Геллар назвала секрет свого 22-річного шлюбу
Американська актриса Сара Мішель Геллар розкрила секрет свого 22-річного шлюбу з чоловіком Фредді Принцом-молодшим.
У новому інтерв'ю зірка серіалу про винищувачку вампірів Баффі чесно відповіла, що має різні ванні кімнати зі своїм коханим. І саме це, на її думку, допомогло зробити їхні стосунки такими міцними, пише Page Six.
"Роздільні санвузли… Це так просто!", — зізналася 48-річна знаменитість.
А ще ведучі запитали в акторки, чи є у них з чоловіком різні ліжка, які вони зсовують, коли хочуть побути разом і навпаки. Геллар зазначила, що "не думала про таке, але це хороша ідея".
Не секрет, що чимало пар шоубізу обирають свій комфорт і сплять окремо від своїх партнерів. Про різні ліжка вже розповідали Ольга Сумська і Віталій Борисюк. А Камерон Діас взагалі закликала "нормалізувати окремі спальні".
Нагадаємо, пара довго була просто друзями, поки вперше не сходила на побачення у 2000 році. А вже у 2002-му вони побрались у Мексиці. Сара Мішель і Фредді виховують 15-річну дочку Шарлотту і 12-річного сина Рокі.
До речі, також "Баффі" любить хизуватися струнким тілом у бікіні та в пікантному міні позувати на прем'єрі фільму.