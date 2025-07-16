Історія повторюється: Сара Мішель Геллар у міні з метеликами попозувала з чоловіком на прем'єрі фільму, який звів їх 28 років тому
Зірка серіалу про Баффі - винищувачку вампірів, Сара Мішель Геллар з'явилася разом зі своїм чоловіком, Фредді Принцом-молодшим на прем'єрі сіквелу фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа", в якому він зіграв головну роль.
Цікаво, що 28 років тому пара так само разом позувала на прем'єрі першої частини кінофраншизи, на зйомках якої вони, власне, і познайомилися.
48-річна акторка та її 49-річний чоловік пройшлися червоною доріжкою в Об'єднаному театрі на Бродвеї в Лос-Анджелесі.
Геллар для заходу обрала мінісукню без бретелей від Oscar de la Renta з вишивкою метеликами зі світло-блакитними, темно-синіми та яскраво-помаранчевими деталі. Актриса поєднала її з помаранчевим клатчем та туфлями такого ж кольору. З прикрас на ній був браслет, сережки-віяла та кілька каблучок.
Принц-молодший позував поруч із коханою у невимушеному темно-синьому лляному костюмі на білу сорочку та чорних лоферах.
Також на хіднику Геллар зустріла свого колегу по серіалу "Баффі", актора Сета Гріна, з яким мило спілкувалася і сміялася.
Нагадаємо, нещодавно Сара Мішель Геллар розповіла про секрет свого 22-річного шлюбу з Фредді Принцом-молодшим. Подружжя виховує сина Рокі і дочку Шарлотту.