Історія повторюється: Сара Мішель Геллар у міні з метеликами попозувала з чоловіком на прем'єрі фільму, який звів їх 28 років тому

Зірка серіалу про Баффі - винищувачку вампірів, Сара Мішель Геллар з'явилася разом зі своїм чоловіком, Фредді Принцом-молодшим на прем'єрі сіквелу фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа", в якому він зіграв головну роль.

Цікаво, що 28 років тому пара так само разом позувала на прем'єрі першої частини кінофраншизи, на зйомках якої вони, власне, і познайомилися.

48-річна акторка та її 49-річний чоловік пройшлися червоною доріжкою в Об'єднаному театрі на Бродвеї в Лос-Анджелесі.

Геллар для заходу обрала мінісукню без бретелей від Oscar de la Renta з вишивкою метеликами зі світло-блакитними, темно-синіми та яскраво-помаранчевими деталі. Актриса поєднала її з помаранчевим клатчем та туфлями такого ж кольору. З прикрас на ній був браслет, сережки-віяла та кілька каблучок.

Вперше пара позувала на хіднику разом у 1997-му, коли вийшла перша частина франшизи "Я знаю, що ви зробили минулого літа". І ось через 28 років вони знову вийшли на доріжку Фото Getty Images

Принц-молодший позував поруч із коханою у невимушеному темно-синьому лляному костюмі на білу сорочку та чорних лоферах.

Геллар підтримує чудову форму і нерідко позує в купальнику Фото з Instagram

Також на хіднику Геллар зустріла свого колегу по серіалу "Баффі", актора Сета Гріна, з яким мило спілкувалася і сміялася.

Акторам є, що згадати. Адже вони кілька років працювали разом у серіалі про Баффі Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Сара Мішель Геллар розповіла про секрет свого 22-річного шлюбу з Фредді Принцом-молодшим. Подружжя виховує сина Рокі і дочку Шарлотту.