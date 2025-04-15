Саша Бо з грайливими кучерями покрасувалася в сукні з голою спиною

Марія Мельник - 15 квітня, 18:30

Блогерка та багатодітна мама Саша Бо за останні два роки зробила чимало експериментів над своїм волоссям.

Цього разу Саша показала, як самостійно зробила грайливі пасма.

Саша Бо самостійно зробила пасма

Скрін з відео
Саша Бо показала пасма

Як вам Саша в такому незвичному образі?


Блогерка Саша Бо з новою зачіскою

Нагадаємо, у травні минулого року Саша Бо кардинально змінила імідж - вперше за довгий час зробила каре (через випадіння волосся). До речі, цією новиною блогерка ділилася зі сльозами на очах.

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