Саша Бо з грайливими кучерями покрасувалася в сукні з голою спиною

Блогерка та багатодітна мама Саша Бо за останні два роки зробила чимало експериментів над своїм волоссям.

Цього разу Саша показала, як самостійно зробила грайливі пасма.

Скрін з відео

Як вам Саша в такому незвичному образі?

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Нагадаємо, у травні минулого року Саша Бо кардинально змінила імідж - вперше за довгий час зробила каре (через випадіння волосся). До речі, цією новиною блогерка ділилася зі сльозами на очах.