Саша Бо з грайливими кучерями покрасувалася в сукні з голою спиною
Блогерка та багатодітна мама Саша Бо за останні два роки зробила чимало експериментів над своїм волоссям.
Цього разу Саша показала, як самостійно зробила грайливі пасма.
Нагадаємо, у травні минулого року Саша Бо кардинально змінила імідж - вперше за довгий час зробила каре (через випадіння волосся). До речі, цією новиною блогерка ділилася зі сльозами на очах.
"Усі проситимуть ще": Саша Бо показала, як замаринувати філе стегна для запікання з начинкою. Відео
"Просто йшла на дно": блогерка Мандзюк розказала, як Терен врятував її від депресії
"Не личить бути худорлявою": Саша Бо у спідньому показала прес крупним планом і розказала, що планує набрати об'єм