"Просто йшла на дно": блогерка Мандзюк розказала, як Терен врятував її від депресії

Українська блогерка та підприємиця Олена Мандзюк пригадала про важкий період свого життя, сповнений виснаження і відчаю.

У своєму Instagram 35-річна фітнес-тренерка залишила допис, де розказала, як її врятував від депресії ветеран великої війни, письменник і "холостяк" Олександр "Терен" Будько.

"Я могла б написати, що на цьому фото я просто посміхаюся. Але це була б неправда. Ще кілька місяців тому я тонула. Не у воді – у собі. Безсилля, виснаження, відчай, які накривали хвилею, і я вже не намагалася виборсатися. Просто йшла на дно", - зізналася блогерка.

А могла б бути красива пара...

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"Колись намагалась працювати з психологами – одним, другим. Здавалося, що все це марно, що нічого вже не зміниться, що ніхто не зможе дотягнутися до мене крізь цей морок. Але є такі люди, які не дозволяють тобі потонути. Вони не слухають, коли ти кажеш "ні, я не піду, це не допоможе, я впораюся сама". Вони знають, що ти вже не справляєшся, і не залишають тебе наодинці з цим.

Для мене це Олександр. Це він знайшов психотерапевта з найкращими відгуками та рекомендаціями. Це він буквально поставив мене перед фактом, що я піду на першу онлайн-зустріч. Це він проконтролював, щоб я не відмінила її . Це він переконав мене продовжити терапію, коли хотілося втекти", - розповіла Олена.

"Завдяки йому я приймаю ліки, завдяки йому я вірю, що мій стан покращиться, завдяки йому я вірю, що одужаю. Я могла б сказати це все йому особисто, без зайвих слів тут. Але я хочу, щоб ви знали: підтримувати друзів – це більше, ніж просто сказати "я поруч". Це означає стояти за них, коли вони не можуть стояти самі.

Можливо, у вас є хтось, хто зараз тоне. Не відпускайте їх. Навіть якщо вони кричать, що справляться самі, бо, можливо, саме ваша наполегливість стане для них рятувальним колом. Дякую, Саша. За силу, за наполегливість, за те, що витягнув мене з глибини. І якщо ви це читаєте – надія є. Навіть якщо зараз ви її не бачите", - звернулася до аудиторії Мандзюк.

Як відомо, впродовж повномасштабного вторгнення чимало українців зазнало серйозних ментальних проблем. Серед них опинилася і співачка Марина Круть. Раніше вона розказувала про депресію, суїцидальні думки та порятунок від них.