"Не личить бути худорлявою": Саша Бо у спідньому показала прес крупним планом і розказала, що планує набрати об'єм

Блогерка та багатодітна мама Саша Бо розказала, що планує змінити фігуру до літа.

У своєму Instagram Саша показала прес і пояснила, чому їй подобається не худорлявість, а форми.

"Моя вага - 57 кіло при зрості 170. І зараз мені байдуже на цифри. Мені не личить бути худорлявою, хоч і моя стрічка лише в таких фігурах. Хочеться більше обʼєму! Але для цього потрібен регулярний спорт. Бо замість сочних форм може бути просто "рятувальний круг"", - пояснила Саша.

Блогерка народила доньку у листопаді 2023-го і швидко повернулася у форму

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До речі, в залі Саша займається не сама , а зі своїми синами

До речі, вже на п'ятий день після пологів Бо показувала тіло у спідньому.

Нагадаємо, блогерка стала мамою доньки Віри наприкінці листопада. Вона народила доньку від другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського. Пара одружилася у вересні 2022 року.

Від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом Саша має двох синів: Данила та Євгена.