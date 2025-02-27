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"Усі проситимуть ще": Саша Бо показала, як замаринувати філе стегна для запікання з начинкою. Відео

Карина Тімкова - 27 лютого, 17:30

Блогерка Саша Бо (Олександра Тарнавська) потішила своїх підписників новим кулінарним відео.

Вона поділилася в Instagram смачним рецептом ніжного та ароматного запеченого філе стегна, яке, за її словами, смакує, як у ресторані.

Для начинки блогерка обрала поєднання обсмаженої цибулі, помідорів чері й 300 грамів твердого сиру, що робить страву особливо соковитою. Сюди ж додається 4 ст. ложки сметани.

Нарізаємо чері, натираємо сир і змішуємо все зі сметаною та обсмаженою цибулею

Нарізаємо чері, натираємо сир і змішуємо все зі сметаною та обсмаженою цибулею


Основою страви є філе стегна без кістки, яке маринується у сметані та соєвому соусі з додаванням солі.

На м'ясі робимо розрізи кубиками

На м'ясі робимо розрізи кубиками

У такому маринаді філе треба залишити в холодильнику на 30 хвилин

У такому маринаді філе треба залишити в холодильнику на 30 хвилин

Підготовлене м’ясо викладається на деко, зверху щедро розміщується начинка і додатковий шар сиру. Запікати слід у розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин.

У цей час розігріваємо духовку на 180 градусів та викладаємо курочку на форму

У цей час розігріваємо духовку на 180 градусів та викладаємо курочку на форму

Можна додати більше сиру

Можна додати більше сиру

Випікаємо філе 20 хвилин

Випікаємо філе 20 хвилин

Як гарнір Саша Бо рекомендує картопляне пюре, секрет якого — ретельне перетирання через сито і додавання вершкового масла, гарячого молока й тертого сиру.

Для уникання грудочок перетираємо через сито. До картоплі також додаємо 50 грамів дрібно натертого сиру, масло й молоко на смак

Для уникання грудочок перетираємо через сито. До картоплі також додаємо 50 грамів дрібно натертого сиру, масло й молоко на смак

"Будьте готові, що всі проситимуть ще", — попередила блогерка.

Смачною стравою поласувала вся сім'я

Смачною стравою поласувала вся сім'я

Нагадаємо, у 29-річної Саші троє дітей: синів Данила та Євгена вона народила у шлюбі з блогером Ігорем Пустовітом, з яким розлучилась. А молодшу доньку Віру від свого другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського.

До речі, чимало знаменитостей люблять ділитись цікавими стравами. Нещодавно Саліванчук поділилась рецептом незвичного омлету, Хіменес-Браво показав приготування малинових батончиків, а Татарінцева повчила готувати ніжні котлетки.

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