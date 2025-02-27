"Усі проситимуть ще": Саша Бо показала, як замаринувати філе стегна для запікання з начинкою. Відео
Блогерка Саша Бо (Олександра Тарнавська) потішила своїх підписників новим кулінарним відео.
Вона поділилася в Instagram смачним рецептом ніжного та ароматного запеченого філе стегна, яке, за її словами, смакує, як у ресторані.
Для начинки блогерка обрала поєднання обсмаженої цибулі, помідорів чері й 300 грамів твердого сиру, що робить страву особливо соковитою. Сюди ж додається 4 ст. ложки сметани.
Основою страви є філе стегна без кістки, яке маринується у сметані та соєвому соусі з додаванням солі.
Підготовлене м’ясо викладається на деко, зверху щедро розміщується начинка і додатковий шар сиру. Запікати слід у розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин.
Як гарнір Саша Бо рекомендує картопляне пюре, секрет якого — ретельне перетирання через сито і додавання вершкового масла, гарячого молока й тертого сиру.
"Будьте готові, що всі проситимуть ще", — попередила блогерка.
Нагадаємо, у 29-річної Саші троє дітей: синів Данила та Євгена вона народила у шлюбі з блогером Ігорем Пустовітом, з яким розлучилась. А молодшу доньку Віру від свого другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського.
До речі, чимало знаменитостей люблять ділитись цікавими стравами. Нещодавно Саліванчук поділилась рецептом незвичного омлету, Хіменес-Браво показав приготування малинових батончиків, а Татарінцева повчила готувати ніжні котлетки.