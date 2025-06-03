"Будівлю трусило": Саша Бо розказала, як з дітьми пережила землетрус у Туреччині

Блогерка Саша Бо, яка разом з дітьми вирушила на відпочинок в Туреччину, пережила землетрус.

У своєму Instagram багатодітна мама розповіла, як відреагувала на струс і про наслідки, спричинені ним.

"Сьогодні вночі ми з дітьми пережили 6-бальний землетрус. Називається, втекли від стресових українських реалій. У Фетхіє померла 14-річна дівчинка, від панічної атаки. Близько 40 людей вистрибнули з вікон.

Землетрус відбувся о 2:17 ночі, вода в басейнах здійнялась хвилями, будівлю трусило, ліжко тремтіло. Страшно, але контрольовано. Це тривало до 10 секунд. Я здивована, що не панікувала... Місцеві кажуть, що звикли до легких поштовхів, але це був серйозний землетрус", - пояснила вона.

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Нагадаємо, у 2023-му ексдружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська, яка від початку війни разом з сином перебралася в Ужгород, розказала, як застала землетрус на Закарпатті.

А у 2016-му учасники гурту "Океан Ельзи" стали свідками землетрусу, який стався в центральній Італії.