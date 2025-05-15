Саша Бо оголилася для пристрасних фото з чоловіком

Карина Тімкова - 15 травня, 14:00

29-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) вразила підписників спокусливими та оголеними фотографіями.

У новій чорно-білій зйомці взяв участь і її чоловік, стоматолог Платон Тарнавський. Саша без одягу позувала в обіймах коханого. Подружжя ніжно притулялося один до одного, демонструючи свою пристрасть.

"Мене заблокують за решту фото", — зізналася блогерка.

Саша Бо голою посиділа біля чоловіка

Багатодітна мама показала своє чимале тату на спині

Фото martamel_photo

Саша Бо топлес посиділа на своєму чоловіку

Парочка поділилася своїми інтимними моментами

Саша Бо наробила сексуальних фото з чоловіком

Підписники були вражені таким контентом. Вони писали: "Як естетично", "Вдень наймиліші фото Вірочки, а ввечері просинається мафія" і "Як же гарно виглядає кохання"

Саша Бо голою посиділа на колінах у чоловіка

Світлини вийшли романтичними і пристрасними одночасно

Саша Бо без одягу полежала з чоловіком для фото

Блогерка топлес притулилася до коханого

Разом зі своїм чоловіком Платоном, за якого вона вийшла заміж у 2022-му, Саша виховує спільну 1,5-річну доньку Віру. Для неї вона любить влаштовувати естетичні фотосесії. Також у блогерки є синочки Данило і Євген від попередніх стосунків з блогером Ігорем Пустовітом.

А ще Бо частенько організовує сімейні зйомки і показує кумедні моменти у мережі. Саша не забуває активно займатися спортом і хизуватися струнким тілом у бікіні.

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Саша БО
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