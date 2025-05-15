Саша Бо оголилася для пристрасних фото з чоловіком
29-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) вразила підписників спокусливими та оголеними фотографіями.
У новій чорно-білій зйомці взяв участь і її чоловік, стоматолог Платон Тарнавський. Саша без одягу позувала в обіймах коханого. Подружжя ніжно притулялося один до одного, демонструючи свою пристрасть.
"Мене заблокують за решту фото", — зізналася блогерка.
Разом зі своїм чоловіком Платоном, за якого вона вийшла заміж у 2022-му, Саша виховує спільну 1,5-річну доньку Віру. Для неї вона любить влаштовувати естетичні фотосесії. Також у блогерки є синочки Данило і Євген від попередніх стосунків з блогером Ігорем Пустовітом.
А ще Бо частенько організовує сімейні зйомки і показує кумедні моменти у мережі. Саша не забуває активно займатися спортом і хизуватися струнким тілом у бікіні.