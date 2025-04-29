"Рапунцель": Саша Бо помилувалася зачіскою 1,5-річної донечки на тлі бузкового букета. Фото

Карина Тімкова - 29 квітня, 17:05
Саша Бо замилувала новими фото з дочкою

Саша Бо показала весняні фото своєї дочки

Фото Instagram

29-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) потішила новим контентом зі своєю 1,5-річною донькою Вірою.

В Instagram вона опублікувала добірку фото, на яких дівчинка сидить на столі біля чималого букета з бузку. До речі, ці квіти Саші подарував її чоловік, стоматолог Платон Тарнавський.

Перед камерою Віра позувала у бежевому костюмчику з бантиками і кросівках, а на голові у неї був маленький хвостик.


Саша Бо показала свою доньку біля квітів

Дівчинці тільки півтора року, а вона вже може похизуватися стильним гардеробом

Фото Instagram
Саша Бо показала зачіску 1,5-річної дочки

"Мене так тішить цей хвостик. Рапунцель", - написала зіркова мама

Саша Бо похизувалася стильним луком своєї дочки

Віра мило посиділа біля бузку

Саша Бо показала миле фото дочки з бузком

Саша замилувала новими кадрами з донечкою

Маленька Віра обожнює приміряти на собі різні луки. Нещодавно вона з'являлася в образі кролика і позувала у маминому блозі в рожевому костюмі. Як відомо, блогерка часто влаштовує сімейній фотосесії.

Нагадаємо, у знаменитості також є сини Данило і Євген від попередніх стосунків з блогером Ігорем Пустовітом. А ще Бо любить займатися спортом і хизуватися фігурою в купальнику.

Читайте також:

"Розриваюся на шматки": Саша Бо зізналася, через що відчуває провину перед своїми дітьми

Саша Бо у ліжку підставила камері свою татуйовану спину. Фото

"Про маленьку дівчинку і її перший тортик": Саша Бо помилувалася нарядною донею в її перший день народження. Фото, відео

діти зірок Саша БО
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів