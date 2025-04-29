"Рапунцель": Саша Бо помилувалася зачіскою 1,5-річної донечки на тлі бузкового букета. Фото
29-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) потішила новим контентом зі своєю 1,5-річною донькою Вірою.
В Instagram вона опублікувала добірку фото, на яких дівчинка сидить на столі біля чималого букета з бузку. До речі, ці квіти Саші подарував її чоловік, стоматолог Платон Тарнавський.
Перед камерою Віра позувала у бежевому костюмчику з бантиками і кросівках, а на голові у неї був маленький хвостик.
Маленька Віра обожнює приміряти на собі різні луки. Нещодавно вона з'являлася в образі кролика і позувала у маминому блозі в рожевому костюмі. Як відомо, блогерка часто влаштовує сімейній фотосесії.
Нагадаємо, у знаменитості також є сини Данило і Євген від попередніх стосунків з блогером Ігорем Пустовітом. А ще Бо любить займатися спортом і хизуватися фігурою в купальнику.