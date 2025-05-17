"Це точно не про хобі": ексдружина Комарова попозувала з оголеними плечима та похвалилася досягненнями у моделінгу

Фото з Instagram Олександри Кучеренко

Колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко, яка нещодавно вирішила повернутися у моделінг, похвалилася новими досягненнями.

У своєму Instagram Саша показала нові фото зі зйомки та зізналася, що підписала контракт з відомим французьким агенством.

"Професійний моделінг — це красивий і водночас суворий світ із надвисоким рівнем конкуренції. Тут зовнішність - лише один із факторів, і досить субʼєктивний. Важливо мати характер, наполегливість, інтелект і, звісно, вдачу", - написала Кучеренко.

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Красуня поміркувала про професійний моделінг

Вона додала, що за "гарною обкладинкою" стоять роки наполегливої роботи моделі.

"Це точно не про хобі чи про "покрасуватися на фотках". Це про шалену працю, якою можна себе забезпечувати", - пояснила Олександра.

Модель попозувала у чорному обтислому комбінезоні

Кучеренко зізналася, що нещодавно підписала контракт у Парижі з відомою агенцією.

"Нещодавно в Парижі я підписала ексклюзивний контракт із відомим французьким агентством. Тим самим, яке представляє інтереси Моніки Белуччі! А вона, погодьтеся, точно розуміється в естетиці і поганого не порадить", - зауважила Саша.

Фото з Instagram Олександри Кучеренко

Модель запевнила, що попри її роботу за кордоном, її фокус завжди залишатиметься на сім'ї, професії та Україні.

"Зараз я кажу "так" новим можливостям, що дарує мені життя. Але при цьому мій фокус, як і завжди, залишається на головному - на сімʼї, професії та Україні. Бо навіть найяскравіші софіти Парижа не зможуть зігріти серце так, як тепло дому", - підсумувала красуня.

Красуня підписала контракт з агенством Моніки Белуччі

До речі, на початку травня Олександра Кучеренко ділилася кадрами з бек-стейджу стильної зйомки у Парижі.

Нагадаємо, Кучеренко та Комаров познайомилися у 2016 році, коли Саша перемогла у конкурсі "Міс Україна", тоді Дмитро був у складі журі. Пізніше вони разом брали участь у телешоу "Танці з зірками".

Про таємне весілля пари стало відомо у 2019-му році. А вже у березні 2025-го подружжя оголосило про своє розлучення.